"Aşının Eşitsiz Dağılımının Ekonomik Maliyeti" konferansı - Son Dakika

"Aşının Eşitsiz Dağılımının Ekonomik Maliyeti" konferansı

09.03.2021 19:07

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, aşı geliştirmek için harcanan çabanın, aşının dağıtımı için de gösterilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "İçinde bulunduğumuz küresel krizin çözümü;

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, aşı geliştirmek için harcanan çabanın, aşının dağıtımı için de gösterilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "İçinde bulunduğumuz küresel krizin çözümü; tüm paydaşların eş güdümlü, adil ve koordineli hareket etmesi ile mümkündür. Bu koordinasyon, insan sağlığı ve refahı için son derece önemli olmakla birlikte ekonomik iyileşmenin de gereğidir." dedi.

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu tarafından düzenlenen "Aşının Eşitsiz Dağılımının Ekonomik Maliyeti" konferansı, çevrim içi gerçekleştirildi.

Konferansın açılışında konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski, aşı geliştirme sürecinde olağanüstü bir çaba ve koordinasyona tanıklık ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hepimizin bildiği gibi aşı geliştirme, uzun yıllar ve testler gerektiren bir süreç. Ancak 2020 yılında bilim insanlarının yoğun çabaları neticesinde rekor bir hızda geliştirdikleri koronavirüs aşısı, insanlık tarihinde her zaman hatırlanacak bir başarı hikayesi olacaktır. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarına ve bilim insanlarına bir kere daha teşekkürlerimi sunarım. Aşı geliştirmek için harcanan çabanın, aşının dağıtımı için de gösterilmesi büyük önem taşımakta. İçinde bulunduğumuz küresel krizin çözümü; tüm paydaşların eş güdümlü, adil ve koordineli hareket etmesi ile mümkündür. Bu koordinasyon, insan sağlığı ve refahı için son derece önemli olmakla birlikte ekonomik iyileşmenin de gereğidir. "

Kaslowski, aşının bulunması ve devletler tarafından sağlanan mali desteklerin 2020'nin üçüncü çeyreğinde küresel ekonomiyi canlandırdığını ifade ederek, "Ancak virüsün yeni varyantları ve olası yeni dalgalar, küresel iyileşmeyi tehdit etmeye devam ediyor. Küresel çapta sürü bağışıklığına kavuşulması yalnızca gelişmiş ekonomilerin hızlı aşılanması ile değil, gelişmekte olan ülkelerde de aşılama hızının artması ile mümkün olabilir. Bu nedenle aşı dağıtımının eşit ve adil olması senkronize, koordineli bir ekonomik büyümenin temelini oluşturmaktadır." şeklinde konuştu.

"Aşıların eşit bir şekilde dağıtılması için hükümetlerin iş birliği içinde hareket etmesi önemli"

Simone Kaslowski, ülkelerin ekonomik ve sosyal anlamda birbirlerine oldukça bağımlı olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu süreçte hükümetler, nüfuslarını hızla aşılamak ve aşı üretim kapasitesini artırmak için büyük gayret göstermekte. Bu gayretin kapsayıcı olmasına ve dünya çapında aşıların eşit bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olmak için hükümetlerin iş birliği içinde hareket etmesi son derece önemlidir. Bununla birlikte son dönemde gördüğümüz AB Yönetmeliği gibi Kovid-19 aşısı ve aşı üretiminde kullanılan girdiler için ihracat yetkisi gerektiren girişimler endişe vericidir. Bu tür kısıtlayıcı önlemler, gerek AB iş dünyası gerekse de TÜSİAD'ın da dahil olduğu G20 ülkelerinde faaliyet gösteren başlıca iş dünyası derneklerinin gündeminde olan bir konudur. İş dünyası örgütleri, küresel tedarik zincirlerinin toparlanma kabiliyeti ile birlikte küresel aşı dağıtımına son derece önem vermektedir."

Bu arada, dünyada eksik aşılanmanın yarattığı maliyetin aşı üretimi ve dağıtımı için gerekli olan kaynaktan çok daha fazla olduğuna dikkati çeken "Aşının Eşitsiz Dağılımının Ekonomik Maliyeti" araştırmasının sonuçları, 25 Ocak'ta Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından basına tanıtılmıştı. Araştırma, kritik çıktıları itibarıyla bütün ülkelere yetecek aşı dağılımının insani olduğu kadar ekonomik faydalarını da ortaya koymuştu.

Araştırmadan hareketle konferans kapsamında "Aşının Eşitsiz Dağılımının Ekonomik Maliyeti" başlıklı bir panel düzenlendi. Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırmalar Forumu (EAF) Direktörü Prof. Dr. Selva Demiralp'ın moderatör ve panelist olarak katıldığı oturumda, Koç Üniversitesi'nden Cem Çakmaklı, Sevcan Yeşiltaş, Muhammed A. Yıldırım ve Maryland Üniversitesi'nden Şebnem Kalemli Özcan, konu ile ilgili görüşlerini aktardı.

Simone Kaslowski, Koç Üniversitesi, Avrupa Birliği, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Aşının Eşitsiz Dağılımının Ekonomik Maliyeti' konferansı - Son Dakika Ekonomi


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