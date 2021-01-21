Aşının önemine dikkat çekmek için 20 metrelik 'kardan enjektör' yaptılar - Son Dakika

Aşının önemine dikkat çekmek için 20 metrelik 'kardan enjektör' yaptılar

Aşının önemine dikkat çekmek için 20 metrelik \'kardan enjektör\' yaptılar
Son Güncelleme: 21.01.2021 10:18

Aşının önemine dikkat çekmek için 20 metrelik 'kardan enjektör' yaptılarVAN'ın Erciş Gençlik Merkezi çalışanları ile bir grup gönüllü genç, Sahil Kent Mahallesi'nde bulunan Gençlik Merkezi'nin bahçesine, Covid-19 aşısının önemine dikkat çekmek amacıyla kardan 20 metrelik enjektör yaptı.

Aşının önemine dikkat çekmek için 20 metrelik 'kardan enjektör' yaptılar

VAN'ın Erciş Gençlik Merkezi çalışanları ile bir grup gönüllü genç, Sahil Kent Mahallesi'nde bulunan Gençlik Merkezi'nin bahçesine, Covid-19 aşısının önemine dikkat çekmek amacıyla kardan 20 metrelik enjektör yaptı.

Ülke genelindeki aşılama çalışmaları devam ederken, yoğun kar yağışının etkili olduğu Van'ın Erciş ilçesinde hem gülümseten hem de dikkat çeken çalışma yapıldı. Kar yağmasını fırsat bilen Gençlik Merkezi'nin bazı çalışanları ile bir grup gönüllü genç, bir araya gelerek, kardan 20 metrelik enjektör yaptı. Gençlik Merkezi'nin bahçesindeki 'kardan enjektör' dronla havadan görüntülendi. Erciş Gençlik Merkezi Müdürü Levent Bayraktar, Covid-19 aşısının önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Çalışmanın zevkli ve renkli geçtiğini belirten Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Sağlık Bakanlığı'mızın almış olduğu kararla aşı yapma çalışmaları başladı. Biz de buna dikkat çekmek, farkındalık yaratmak için gönüllü gençlerimizle birlikte Gençlik Merkezi'mizin bahçesinde kardan 20 metre boyunda şırınga yaparak halkımıza aşı yaptırması için dikkat çekmek istedik" dedi

Kaynak: DHA

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşının önemine dikkat çekmek için 20 metrelik 'kardan enjektör' yaptılar - Son Dakika


Son Dakika
10:48 Kuveytli turiste saldıran kişinin tutuklanması Ümit Özdağ'ı isyan ettirdi
10:39 Eşi içeride ifade verdiği sırada talihsiz adamı karakolun önünde öldüresiye dövdüler
10:37 Komada olduğu öne sürülen Kadirov ortaya çıktı
10:32 Arda Güler yerinde duramadı! Ancelotti'nin yanına kadar gitti, neredeyse sahaya girecekti
10:29 Eski sevgilisi Müjde Uzman ile yeniden bir araya gelen Sinan Akçıl konuştu: İlişkiye bir isim koymadık
10:13 Gram altın 1.675 TL'den satılıyor
10:02 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: LGBT bireyleri için belediyemizde artık bir kapı var
09:54 Anlaşma sağlandı! A Milli Takım'ın yeni hocası ya Avcı ya Montella
09:50 Emir Can İğrek, yapay zeka ile genç yaşta ölen Onur Can Özcan'la düet yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2023 11:07:36. #1.11#
SON DAKİKA: Aşının önemine dikkat çekmek için 20 metrelik 'kardan enjektör' yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement