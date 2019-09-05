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Aşiret Ailesi; Yusuf Berat için bir araya geldi

3 saat önce

Sakarya'nın tanınmış Aşiret Ailelerinden Erdal & Özlem Demir çiftinin oğlu Osmanlı Ocakları 1299 Sakarya il Başkanı Mehmet Demir de yeğeni Yusuf Berat Demir; yapılan muhteşem sünnet cemiyetiyle erkekliğe ilk adımını attı.

Aşiret Ailesi; Yusuf Berat için bir araya geldi, System.String[]

Aslen Ağrı'lı olan Sakarya'nın tanınmış Ailelerinden Aşiret Maksut Demir ile İsmail Yazıcı'nın torunu, Erdal & Özlem Demir çiftinin oğlu ve Osmanlı Ocakları 1299 Sakarya il Başkanı Mehmet Demir ile Ahmet demir'in de yeğeni olan Yusuf Berat Demir; Şeker Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yapılan muhteşem sünnet cemiyetiyle erkekliğe ilk adımını attı.

Her şeyin düşünüldüğü tüm davetlilerin tek tek karşılandığı cemiyete; Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Mehmet Beşir Doğrusever ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sakarya Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Demir ve Yazıcı Ailelerinin yakın ve uzaktan gelen dost, akraba, komşu ve dostları katıldı.

Özlem Demir, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:33 Kaynak: Bültenler
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