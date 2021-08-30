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Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı - Son Dakika

Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı

30.08.2021 17:54

Van'da, Ertoşi aşiretinin ileri gelenlerinden Nejdet Bayram'ın oğlu Rızgin Bayram görkemli bir düğünle evlendi. Düğünde 120 küçükbaş hayvanın kesilirken, damada 3,4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı.

Van, son dönemlerin en yoğun katılımlı düğününe ev sahipliği yaptı. Ertoşi aşiretinin ileri gelenlerinden Nejdet Bayram'ın oğlu, Rızgin Bayram, binlerce kişinin katıldığı görkemli bir düğün ile dünya evine girdi.

DÜĞÜNDE 120 KÜÇÜK BAŞ KESİLDİ

Edremit'te yapılan kır düğününe, binlerce kişi katılım sağladı. 120 küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, bürokrasiler, milletvekilleri, kurum müdürleri, belediye başkanları, siyasiler, oda başkanları, gazeteciler, spor camiası, eş dost ve akrabalar katıldı.

GELİN VE DAMADA SERVET DEĞERİNDE TAKI TAKILDI

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşı standının kurulduğu tören, yemek ikramının ardından takı töreni ile devam etti. Damada 3 milyon 400 bin TL nakit para, geline ise kilolarca altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.

Aşiret düğününde damada 3,4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Düğün törenine olan katılımın kendilerini memnun ettiğini ifade eden düğün sahibi Nejdet Bayram, "Oğlum Rızgin'in düğününe değerli insanlarımızın, konuklarımızın gelmesi bizi onure etti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar memleketimiz olsun, ülkemiz olsun kimse bizden rahatsızlık duymadı. Elimizden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalıştık. Yurdumuzun dört köşesindeki eş, dost, akrabanın mutlu günlerine şahit olduk. Bugünde onlar bizleri yalnız bırakmadılar. Herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Aşiret düğününde damada 3,4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı

İş adamı Adnan Bayram ise "Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dost ve akrabalarıma saygılar sunuyorum. Birlik ve beraberliğimiz her zaman bir bütün olsun ve daim olsun" ifadelerini kullandı.

"İLK KEZ BÖYLE BİR KALABALIK DÜĞÜNE İŞTİRAK ETTİM"

Toy büyüğü iş adamı Şeyh Mahmut Yavuz da, ilk defa bu kadar kalabalık bir düğüne iştirak ettiğini ifade ederek, "Çok düğünlere gittim, çok düğünler gördüm ama bu kadar kalabalığını görmedim. Bu katılımlar her şeyi güzelleştiriyor. Özellikle birlik ve beraberliği. Bizim de doğuda özellikle birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Ben bu çerçevede gelin ve damada her iki cihanda saadet diliyorum" dedi.

Binlerce kişinin bir arada halaya tutuştuğu düğün töreni gece geç saatlere kadar devam etti.

Aşiret düğününde damada 3,4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı
Aşiret düğününde damada 3,4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı
Aşiret düğününde damada 3,4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı
Aşiret düğününde damada 3,4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı
Aşiret düğününde damada 3,4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı
Aşiret düğününde damada 3,4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı
Aşiret düğününde damada 3,4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı
Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı

Türk Lirası, Aşiret, Düğün, Van, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı - Son Dakika


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