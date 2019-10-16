Son Dakika Haberleri: Aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada 150 bin lira para takıldı
Son Dakika Güncel Aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada 150 bin lira para takıldı

Aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada 150 bin lira para takıldı

49 dakika önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde üç gün üç gece süren aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada ise 150 bin lira para takıldı.

Aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada 150 bin lira para takıldı, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde üç gün üç gece süren aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada ise 150 bin lira para takıldı. Terörün tamamen bitmesinin ardından ilk defa 2900 rakımlı Kato Dağı'nda gelin ve damat düğün resimleri çektirirken, kesilen 60 koyunun etinden ve 3 ton pirinçten hazırlanan kavurma ve pilav davetlilere ikram edildi.


Beytüşşebap ilçesine bağlı Boğazöğren köyü nüfusuna kayıtlı Jirki aşireti ileri gelenlerinden Cindi Aydemir'in oğlu Sipan Aydemir'in üç gün üç gece süren düğününde renkli görüntüler oluştu. Bir zamanlar PKK'lı teröristlerin ikinci Kandil olarak adlandırdıkları ve lojistik merkezi olarak kullandığı 2900 rakımlı Kato Dağı'nın eteklerinde ay yıldızlı Türk bayrağı altında dillere destan bir düğün gerçekleşti. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde teröristlerden temizlenen dağ köylerinde artık huzur hakim olurken, ilk defa Kato Dağı'nda düğün resimleri çekmek isteyen Sipan Aydemir ve Berivan Aydemir çifti Kato manzarasında mutluluk pozları verdi.


Ülke dışından çok sayıda davetli katıldı


Ülke dışından Fransa, Belçika, İsviçre, Irak ve İran'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok yerinden binlerce vatandaş düğüne katıldı. Düğüne katılan aşiret üyeleri adeta takı yarışına girdi. Damada 150 bin TL para, geline ise 1 kilo altın takıldı. Damadın babası Cindi Aydemir, 60 koyun ve 3 ton pirinçle dev kazanlarda yemekler hazırlattı. Dillere destan düğünde 170 bin TL masraf yapıldı.


Kato'da ilk defa düğün fotoğrafları çekildi


PKK'lı teröristlerden arındırılan Kato Dağı'nın eteklerinde düğün fotoğrafları çektiren damat Sipan Aydemir, ilk defa burada düğün fotoğrafları çekildiğini söyledi. Aydemir, "Yıllardır bölgemizde huzur yoktu. Çok şükür şimdi her tarafa gidebiliyoruz. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan tüm eş dost, akrabalarıma çok teşekkür ederim. Bana 150 bin TL para, geline ise 1 kilo altın takıldı. Önemli olan maddiyat değildi, bizim için önemli olan huzur ve kardeşlik içinde çekilen halaylardı" dedi.


Devlete bağlılığıyla bilinen Jirki aşiretine mensup ailenin düğününde ay yıldızlı Türk bayrağı altında uzun halay kuyrukları oluştu. Halay zinciri drone ile havadan görüntülendi. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Kato, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:26 Kaynak: İHA
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