Son Dakika Haberleri: Aşiret Düğününde Geline Kilolarca Altın Takıldı

Aşiret Düğününde Geline Kilolarca Altın Takıldı

8 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 4 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde geline kilolarca altın takılırken, davetlilere ise 1 ton kavurma ikram edildi.

Aşiret Düğününde Geline Kilolarca Altın Takıldı, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 4 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde geline kilolarca altın takılırken, davetlilere ise 1 ton kavurma ikram edildi.

Kızıltepe ilçesinin köklü ailelerinden Cebrail Dinler'in oğlu Seyithan Dinler ve damadın amcası Hasan Dinler'in kızı Fatma Dinler düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti Mardin milletvekilleri Şehmus Dinçer ve Cengiz Demirkaya, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yüzer'in şahitlik yaptığı düğüne yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Yemekli düzenlenen düğünde misafirlere yaklaşık 1 ton kavurma ikram edilirken, geline takılan kilolarca ağırlığındaki Mardin yöresine özgü kemerler, telkari el işlemesi altınlar bilezik ve kolyeler dikkat çekti.

Gelin ve damadın evlilik cüzdanlarını veren Vali Yaman, çifte mutluluklar dileyerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi beş çocuk yapınız ve huzurlu, mutlu, vatanına, milletine hayırlı evlatlar yetiştiriniz" dedi.

Vali Yaman'ın eşi avukat Gülseren Yaman de gelin ve damadın akrabaları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:28 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'da Polis Şefi, "Gururlu Bir Müslümanım" Diyerek Gözyaşlarına Boğuldu Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern: Teröristi Durdurmasak Devam Edecekti Türkeş'in Oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Yanındayız THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: 2019'da 8 Bin Personel Alınacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 13:36:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aşiret Düğününde Geline Kilolarca Altın Takıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]