Son Dakika Haberleri: Aşiret lideri eski siyasetçiden Erdoğan'a çağrı
Son Dakika Politika Haber

Aşiret lideri eski siyasetçiden Erdoğan'a çağrı

19 dakika önce

Aşiret lideri eski siyasetçiden Erdoğan'a çağrı 21. Dönem Hakkari Milletvekili Hakkı Töre: "Onlar Türkiye'siz yaşayamazlar"HAKKARİ - 21. Dönem Hakkari Milletvekili Hakkı Töre, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Aşiret lideri eski siyasetçiden Erdoğan'a çağrı

21. Dönem Hakkari Milletvekili Hakkı Töre:

"Onlar Türkiye'siz yaşayamazlar"

HAKKARİ - 21. Dönem Hakkari Milletvekili Hakkı Töre, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Beyzade Aşireti'nin de lideri olan Hakkı Töre, Halkların Demokratik Partisi milletvekillerini eleştirdi. Töre, "Kaç dönemdir HDP kazanmış. HDP milletvekilleri memleketin sorunlarını mecliste dile getirmiyor, onların amacı daha berbat olsun. 3 dönem HDP götürdü, bu dönem iyi bir milletvekilimiz var" dedi.

Hakkı Töre, Yüksekova'nın il olması için aşiret liderleri, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacak bir komisyon kuracaklarını söyledi. Komisyon olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep edeceklerini ifade eden Töre, Yüksekova'nın il olmasını hızlandırmak istediklerini belirtti. İlçelerdeki sınır kapılarının açılmasının kentin ekonomisini kalkındıracağını da ifade eden Töre, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi için de Erdoğan'a çağrıda bulundu. Töre, "Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz. Kuzey Irak'a sıcak baksın. Bu terörü bitiriyor, terörü etkiliyor. Onlar (Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi) Türkiye'siz yaşayamazlar. Her konuda sıcak bakılsa iyi olur" ifadelerini kullandı.

Aşiret lideri eski siyasetçiden Erdoğan'a çağrı

Irak Bölgesel Yönetimi, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi sözler: Bu BM ne işe yarıyor?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edilen Binali Yıldırım, Erdoğan'ın heyetinde yer aldı Acun Ilıcalı, Exatlon Cup 2019'da yarışacak Türk takımını açıkladı Erdoğan'ın sözleri dünyanın gündeminde! Sosyal medyada "Sesimiz Erdoğan" etiketine büyük destek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 20:52:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aşiret lideri eski siyasetçiden Erdoğan'a çağrı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]