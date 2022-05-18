Aşiret liderinden düğünlere limit: Damattan istenen altın 70 gramı geçmeyecek, il dışından gelen misafirlere 30 kilo eti geçmeyecek servis yapılacak - Son Dakika
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Aşiret liderinden düğünlere limit: Damattan istenen altın 70 gramı geçmeyecek, il dışından gelen misafirlere 30 kilo eti geçmeyecek servis yapılacak

18.05.2022 16:04

Şırnak'ta, Goyan Aşireti lideri ve Uzungeçit beldesi Belediye Başkanı Cemil Yıldız, "Damat tarafını borç altında bırakamam" diyerek düğünlerin masrafları, takılacak takı ve para miktarıyla ilgili limit koydu. Buna göre damadın ailesinden istenen altın 70 gramı geçmeyecek, yemek servisi sadece il dışından gelen misafirlere 30 kilo eti geçmeyecek şekilde yapılacak.

Aşiret lideri ve belediye başkanı Cemil Yıldız, muhtarlar ve aşiret üyeleriyle bir araya gelip, ekonomik krizle birlikte evlenmekte güçlük çeken ve evlendikten sonra borç yükü altına giren gençlerin durumunu göz önünde bulundurarak, düğün masraflarıyla ilgili kararlar aldı.

TOPLAM MASRAF 100 BİN TL'Yİ GEÇMEYECEK

Buna göre, damadın ailesinden istenen 200 gram altın miktarı, 70 gramı geçmeyecek şekilde düşürüldü. Davetlilere verilen ve yaklaşık 500 kilo etin kullanıldığı yemek servisi de kaldırıldı. Yemeğin sadece il dışından gelen misafirlere 30 kilo eti geçmeyecek şekilde verilmesi kararlaştırıldı. Bunun yanında düğünde yapılacak masrafın da 100 bin TL'yi geçmemesine karar verildi.

Aşiret lideri düğünler için limit koydu; uygulamaya kızından başladı

İLK KEZ UYGULANDI

Cemil Yıldız alınan kararları ilk kez, dünyaevine giren kızının düğününde uyguladı. Yıldız, kızı Halime'yi (20) oğulları Erkan Aydemir (24) için isteyen ailenin 1 kiloya varan altın teklifini reddetti. Yıldız, damadı borç yükü altında bırakmamak için 70 gram altında karar kıldı. Damat tarafının geline aldığı altın miktarı 60 bin TL'yi bulurken, 30 bin TL'ye mal olan düğünde gelin ve damada toplamda yaklaşık 204 bin TL takıldı. 2 gün 2 gece süren düğüne siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle civar ilçelerin belediye başkanları ve diğer bölge aşiret liderleri de katıldı. Davetliler, Türkçe ve Kürtçe şarkılarla halay çekti.

Aşiret lideri düğünler için limit koydu; uygulamaya kızından başladı
Bine yakın davetlinin aynı anda çektiği halay da havadan görüntülendi

"200 GRAM ALTIN ALMAK ZORUNDAYMIŞIZ GİBİ HİSSEDİYORDUK"

Yıldız, "Şu zamana kadar yaptığımız normal düğünlerde altınlarla beraber damat tarafının masrafı 400 bin TL'yi buluyordu. 200 gram altın almak zorundaymışız gibi hissediyorduk. Öncelikle kendi kızımla bu uygulamaya başlamak istedim. Altın miktarını 70 grama indirdik. Yemek masrafının da fuzuli olduğunu düşündük. Daha önce beldede damat tarafı yemeklerde kullanmak için 500 kilo et alıyordu. Bunu da kaldırdık. Bu vesileyle şu an düğün masrafları 100 bini bulmayacak. Kızıma mutluluklar diliyorum. Tüm gençlerimizin mutlu olmasını istiyorum" diye konuştu.

Aşiret lideri düğünler için limit koydu; uygulamaya kızından başladı

"BORÇLAR ALTINDA MUTLULUĞUM, MUTSUZLUĞA DÖNÜŞECEKTİ"

Damat Erkan Aydemir, düğüne katılanlara teşekkür ederek, "Belediye başkanının kızıyla evlenmenin çok zor olacağını düşünüyordum. Kilolarca altın almam lazımdı. Evlenince borçlar altında mutluluğum, mutsuzluğa dönecekti. Aşiretimizin aldığı bu karar, beni çok mutlu etti" dedi.

Aşiret lideri düğünler için limit koydu; uygulamaya kızından başladı

"BABAMIN BU KARARI ALMASI BENİ MUTLU ETTİ"

Halime Yıldız da altın miktarının kendisi için önemli olmadığını ifade ederek, şunları söyledi: "Benim için önemli olan mutluluğum. Bu kararın alınmasına çok mutlu oldum. Damat için de çok düşünüyordum. Babamın bu kararı alması beni mutlu etti."

Düğüne katılan Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ve Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan da alınan kararların Uzungeçit ile sınırlı kalmayacağını dile getirerek, düğün masraflarını en aza indirmenin herkesin görevi olduğunu söyledi.

Aşiret lideri düğünler için limit koydu; uygulamaya kızından başladı
Aşiret lideri düğünler için limit koydu; uygulamaya kızından başladı
Aşiret lideri düğünler için limit koydu; uygulamaya kızından başladı
Aşiret liderinden düğünlere limit: Damattan istenen altın 70 gramı geçmeyecek, il dışından gelen misafirlere 30 kilo eti geçmeyecek servis yapılacak
Aşiret liderinden düğünlere limit: Damattan istenen altın 70 gramı geçmeyecek, il dışından gelen misafirlere 30 kilo eti geçmeyecek servis yapılacak
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Kaynak: DHA

Yemek Tarifi, Aşiret, Altın, Borç, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Aşiret liderinden düğünlere limit: Damattan istenen altın 70 gramı geçmeyecek, il dışından gelen misafirlere 30 kilo eti geçmeyecek servis yapılacak - Son Dakika
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