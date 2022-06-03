Aşiretler kent merkezinde birbirine girdi - Son Dakika
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Aşiretler kent merkezinde birbirine girdi

03.06.2022 17:10
Aşiretler kent merkezinde birbirine girdi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki büyük aşiret arasında başlayan ve 2 gündür devam eden olaylar nedeniyle askerler sokağa inerek olayların yatışması için polislere destek verdi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki büyük aşiret arasında başlayan ve 2 gündür devam eden olaylar nedeniyle askerler sokağa inerek olayların yatışması için polislere destek verdi.

Akçakale'nin iki büyük aşireti Sarmudi ile Hubeti aşiretleri arasında uzun zamandır devam eden arazi anlaşmazlığı, tarafların dün ilçe merkezinde karşılaşması üzerine gerginliğe dönüştü. Bölgeye sevk edilen polis ve çevik kuvvet ekipleri, taraflara müdahale ederek gerginliğin kavgaya dönüşmesini engelledi.

Askerler sokağa indi

Bugün yeniden toplanan taraflar, çarşıda karşılaştı. Kavga etmeye başlayan tarafları ayırmak için bölgeye çok sayıda zırhlı araç, polis ekibi ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polisler, kavga eden taraflara müdahale ederek ayırmaya çalıştı. Gerginliğin daha da büyümesi üzerine ilçe merkezine askeri kuvvetler sevk edilerek polislere destek vermeleri sağlandı. Zaman zaman arbedenin yaşandığı olayda, kalabalığın dağılması için biber gazı kullanıldı. Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken bölgedeki esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı.

Olayların yeniden başlamaması için güvenlik güçleri ilçede yoğun güvenlik önlemi alıyor. - ŞANLIURFA

Aşiretler kent merkezinde birbirine girdi
Aşiretler kent merkezinde birbirine girdi
Aşiretler kent merkezinde birbirine girdi
Aşiretler kent merkezinde birbirine girdi
Aşiretler kent merkezinde birbirine girdi

YORUMLAR
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Şanlıurfa'da 2 aşiret arasında arazi kavgası: 2'si polis çok sayıda yaralı var Şanlıurfa'da 2 aşiret arasında arazi kavgası: 2'si polis çok sayıda yaralı var Şanlıurfa'dan kısa kısa Şanlıurfa'dan kısa kısa
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Akçakale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aşiretler kent merkezinde birbirine girdi - Son Dakika

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