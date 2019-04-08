Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Afrin'de Ofis Açtı

- Suriyeli Kabileler ve Aşiretler Meclisi nin Afrin'de ofis açılışı yapması Açılışa katılan yerel polis teşkilatı, yerel meclisler, askeri grup liderleri ve Afrin'in ileri gelenleri Kabileler ve Aşiretler Meclisi İdari Meclisi Üyesi Ebu Ali Siccu ile röportaj Suriye'nin kuzeyinde 150 aşiretin...

- Suriyeli Kabileler ve Aşiretler Meclisi nin Afrin'de ofis açılışı yapması

Açılışa katılan yerel polis teşkilatı, yerel meclisler, askeri grup liderleri ve Afrin'in ileri gelenleri

Kabileler ve Aşiretler Meclisi İdari Meclisi Üyesi Ebu Ali Siccu ile röportaj

Suriye'nin kuzeyinde 150 aşiretin tek çatı altında bir araya gelerek oluşturduğu Kabileler ve Aşiretler Meclisi, Afrin'de ofis açılışı gerçekleştirdi.



Açılışa kabile ve aşiretlerin yanı sıra yerel polis teşkilatı, yerel meclisler, askeri grup liderleri ve Afrin'in ileri gelenlerinin katıldığı yaklaşık 500 kişi katıldı.



AA muhabirine açıklama yapan Kabileler ve Aşiretler Meclisi İdari Meclisi Üyesi Ebu Ali Siccu, "Bugun Aşiretler ve Kabileler Meclisi olarak Afrin ilçe merkezinde gönül meclisini açmak üzere toplandık." dedi.



Siccu, "Hedefimiz Arap, Kürt, Türkmen herkesi bir arada tutmak, özellikle Kürt kardeşlerimizi yalnız bırakmamak. Suriye Halkı birdir, hiç kimsenin kimseye karşı üstünlüğü yoktur. Arap, Kürt, Türkmen kardeştir." diye konuştu.

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