Aşırı alkol alan genç Taksim Meydanı'nda yere yığıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aşırı alkol alan genç Taksim Meydanı'nda yere yığıldı - Son Dakika

Aşırı alkol alan genç Taksim Meydanı'nda yere yığıldı

6 saat önce

Aşırı alkol alan bir genç Taksim Meydanı'nda yere yığıldı.

Aşırı alkol alan genç Taksim Meydanı'nda yere yığıldı, System.String[]

Aşırı alkol alan bir genç Taksim Meydanı'nda yere yığıldı. Yerde yatan genci ayağa kaldırmaya çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Alkol komasına girdiği ileri sürülen genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, bugün akşam üzeri Taksim Meydanı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkol alan bir genç Taksim Meydanı'nda yere yığıldı. Gencin yere yığıldığını gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Genci ayağa kaldırmaya çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genci ambulansa bindirilerek tedavisi yapılmak üzere Taksim İlk Yardım Hastanesine götürdü. Polis ekipleri ise alkol komasına girdiği ileri sürülen gencin kimliğini kontrol etti. 17 yaşında olduğu öğrenilen gencin tedavisi devam ediyor.

(İHA)

Taksim, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:35 Kaynak: İHA
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