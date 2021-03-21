Aşırı alkol alıp kanala düştü, ilk işi ıslanan parasını sormak oldu - Son Dakika

Aşırı alkol alıp kanala düştü, ilk işi ıslanan parasını sormak oldu

21.03.2021 17:58
Aşırı alkol alıp kanala düştü, ilk işi ıslanan parasını sormak oldu, System.String[]

Aksaray'da aşırı alkollü bir şahıs, dağlık bir araziden geçerken dengesini kaybedip sulama kanalına düştü. Ayakta bile durmakta güçlük çeken adamın, kanaldan çıkarıldıktan sonra ilk işi, cebindeki ıslanan parasını polise sormak oldu.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Yolu Kireçlik mevkiinde bulunan dağlık arazide yaşanan olayda, dağlık alanda aşırı alkol alan ve alkolün etkisiyle dengesini kaybederek DSİ'ye ait sulama kanalına düşen Emrah K. (30), polis, 112 ve AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Çevredeki vatandaşların sulama kanalına bir şahsın düştüğü ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım, İl Afet Acil Durum (AFAD) ve polis ekipleri sevk edildi.

Aşırı alkol alıp kanala düştü, ilk işi ıslanan parasını sormak oldu

DÜŞEN PANTOLONUNU EKİPLER KALDIRDI

Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri halat marifeti ile kısmen su dolu olan sulama kanalına girdi. Ayakta bile duramayan Emrah K. defalarca suya düşüp kalkarken, kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına hem küfretti, hem de tehditler savurdu. AFAD ekiplerince güçlükle kontrol altına alınmak istenen alkollü şahıs adeta sırılsıklam oldu. Pantolonu düşen alkollü şahsın pantolonunu kaldırarak bağlayan AFAD ekipleri bir süre şahsı sakinleştirmeye çalıştı. AFAD ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu sulama kanalından çıkarılan alkollü şahıs bu kez de 112 Acil Yardım ekiplerine güçlük yaşattı. Ambulansa binmemekte ısrar eden şahıs güçlükle ambulansa bindirildi.

Aşırı alkol alıp kanala düştü, ilk işi ıslanan parasını sormak oldu

"CÜZDANA BAK PARAM VARDI"

Ambulansa bindirildiği sırada bu kez de parası aklına gelen Emrah K., cebinde bin 600 TL parası olduğunu belirterek, "Ağabey cüzdana bak cüzdana param vardı, 1 milyar 600. 1 milyar 600 lira para var. Pantolonu bana versene" dedi. Sedyeden inerek polis memurlarına parasını soran alkollü şahıs polis ekipleri tarafından güçlükle tekrar ambulansa bindirildi. Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Emrah K. burada tedavi altına alındı.

Aşırı alkol alıp kanala düştü, ilk işi ıslanan parasını sormak oldu
Aşırı alkol alıp kanala düştü, ilk işi ıslanan parasını sormak oldu

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aşırı alkol alıp kanala düştü, ilk işi ıslanan parasını sormak oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yukatel Denizlispor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkacak 11'ler belli oldu Vicdansız adam aşırı yükü çekemeyen atına keserle işkence yaptı Türkiye'de ünlü isimlerin tuttuğu takımlar Bursa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti Sabah gözaltına alınan Gergerlioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Milletin Meclis'inde milletin ferdinin bulunması suç mudur? Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu
Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi         
18:09
ABD Başkanı Biden'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Cesaret kırıcı bir geri adım ABD Başkanı Biden'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Cesaret kırıcı bir geri adım         
17:54
Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü         
17:45
2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içirten sosyal medya fenomeni kendisini skandal sözlerle savundu 2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içirten sosyal medya fenomeni kendisini skandal sözlerle savundu         
17:20
Putin, hafta sonu tatili için Savunma Bakanı ile Sibirya'ya gitti Putin, hafta sonu tatili için Savunma Bakanı ile Sibirya'ya gitti         
17:01
Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu         
16:39
Erol Kaynar'ın Erol Kaynar'ın "Takipçisi olacağız" mesajına Metin Sipahioğlu'ndan yanıt: Tek amaçları hakemleri baskı altına almak         
15:47
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çırılçıplak stüdyoyu basan kadın, sunucuya saldırdı Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çırılçıplak stüdyoyu basan kadın, sunucuya saldırdı         
14:39
"Var odası" programında Evren Turhan ve Emre Bol birbirlerine girdiler         
13:30
Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti         
12:58
Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada         
12:07
Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü         
19:52
Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor         
18:06
Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum         
17:32
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 18:22:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aşırı alkol alıp kanala düştü, ilk işi ıslanan parasını sormak oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei