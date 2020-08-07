Aşırı alkollü sürücü önce refüje çarptı, ardından yola devrildi - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde aşırı alkollü sürücü önce refüje çarptı, ardında yola devrildi. Alkollü sürücünün, alkol muayenesinde 425 promilden fazla alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muammer Aksoy Caddesi'nden İstiklal Caddesi yönüne seyir halinde olan A.R.H.(58) yönetimindeki 34 DG 4805 plakalı araç yolda ilerleyişi sırasında önce refüje çarptı ardından, refüjün üzerine yan yattı. Olayı gören görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye ambulans, emniyet görevlileri ve itfaiye kaza kırım ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri araçtaki sürücüyü ön camı kırarak dışarı çıkarırken, hafif yaralı olan sürücü 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerinde trafik polisleri tarafından yapılan alkol muayenesinde, alkol metrenin son ölçebileceği değer olan 425 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen A.R.H.'nin araçtan çıkarılması sırasında devrilen aracın içinden içki şişeleri de çıktı.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından devrilen araç, çekici ile kaldırırken, trafiğe bir süre kapanan yol tekrar açıldı - EDİRNE