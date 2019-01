Aşırı Arz ve Talep Nedeniyle Petrolde Bu Yıl da Çalkantılı Bir Sene Olabilir

Ekim'de 4 yılın zirvesine yükselip sonrasında 30 dolardan fazla gerileyen ham petrol fiyatları, 2018 yılında volatil bir seyir izledi.Aşırı arz ve talebe yönelik endişeler, petrol fiyatlarının bu yıl da çalkantılı geçebileceğini gösteriyor.Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Petrol Endüstrisi Birimi Yöneticisi Neil Atkinson 2019'da büyük belirsizlikler olduğunu ve bazı trendlerin 'çok daha tehlikeli' olabileceğini bildirdi.CoconoPhillips CEO 'sı Ryan Lance sektör için özellikle jeopolitik risklerin ciddi risk oluşturduğunu belirtti. Pacific Investment Management Co. Portföy Yöneticisi Greg Sharenow ise OPEC politikalarında şok bir değişim beklenmediğini, bunun da volatiliteyi düşürebileceğini ifade etti.Uzmanların görüşleri şöyle;CONOCOPHILLIPS CEO'SU RYAN LANCE Kuzey Amerika 'da kaya gazı üretiminin hızlıca artış ve inişlerinin de etkisiyle petrol piyasalarında volatilitenin devam etmesini bekliyoruz. Kaya gazının uzun yıllar boyunca sektördeki büyümeye öncülük edeceğine inanıyoruz.Jeopolitik belirsizlikler, küresel ekonomik büyümede yavaşlama ve enerji talebinde düşüşü, enerji sektöründe yakın vadedeki en ciddi riskler olarak görüyoruz."GREG SHARENOW, PIMCO PORTFÖY YÖNETİCİSİ"OPEC politikalarında şok bir değişim olmazsa bu volatiliteyi düşürebilir. Ancak en iyi hesaplanan planlar bile belirsizlik doğuracak şu gerekçelerle tersine dönebilir; ABD 'de üretimin beklentileri aşmaya devam edip etmeyeceği,Küresel ekonomideki yavaşlamanın daha da kötüleşip kötüleşmeyeceği ve politika yapıcıların bunu değiştirip değiştirmeyeceği,ABD'nin İran 'dan ham petrol alıcılarına ek baskı yapıp yapmayacağı…"UEA PETROL BİRİMİ MÜDÜRÜ NEIL ATKINSON"Yeni yılda trendleri öngörmek normalden daha zor görünüyor. Talep ve arz tarafında uzun bir belirsizlik listesi mevcut.Eğer OPEC ve OPEC dışı 10 üreticinin petrol üretimini azaltma anlaşması başarılı olursa petrol piyasasında yeniden dengelenme olacak.ABD'nin İran'a yaptırımlarının devamının gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Venezüela'da üretimde daha fazla düşüş olacak mı? Libya üretimi sürdürebilecek mi? Bunlar büyük belirsizlikler, UAE olarak 2018'deki gibi volatilite olmamasını umuyoruz.Ekim ayı başında olduğu gibi petrolün varil fiyatının 85 doların üzerinde olması tüketici için iyi değil. Ancak üretici için de 55 dolarlar seviyesi iyi değil"The post Aşırı arz ve talep nedeniyle petrolde bu yıl da çalkantılı bir sene olabilir appeared first on Enerji Enstitüsü