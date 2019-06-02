Yozgat'ta aşırı asitli içecek tüketen çocuğun midesi delindi

Çocuk Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Necip Fazıl Aras tarafından ameliyata alınan M.M.A'nın midesindeki delik 1,5 saat süren operasyonla kapatıldı.

Ameliyatla ilgili veren Aras, hastanın iki yıldır çok sık ve aşırı miktarlarda gazlı içecek tükettiğini, bu sebepten uzun zamandır ara ara tekrarlayan karın ağrısı olduğunu öğrendiklerini belirtti. Hastanın, karın ağrısının şiddetlenmesi ve genel durumunda gözle görülür kötüleşme olmasından dolayı hastaneye getirildiğini aktaran Aras, "Yapılan tetkiklerin ardından gazlı içeceklerden kaynaklı olarak midesinde bir delinme olduğunu tespit ettik. Yaklaşık 1,5 saat süren operasyonla hastamızın midesindeki deliği kapattık. Laparoskopik, yani kapalı yöntemle gerçekleştirdiğimiz operasyon sonrası hastamız yoğun bakım ünitesine ihtiyaç kalmadan tedavi edildi." ifadelerini kullandı.