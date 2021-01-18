Aşırı avlanma hamsi fiyatları etkiliyor - Son Dakika

Aşırı avlanma hamsi fiyatları etkiliyor

18.01.2021 12:47

- Aşırı avlanma hamsi fiyatları etkiliyor Bilinçsiz avlanmadan dolayı boyutlarında küçülme olan hamsilere Karadeniz'de av yasağı uzatıldı.

- Aşırı avlanma hamsi fiyatları etkiliyor

BALIKESİR - Bilinçsiz avlanmadan dolayı boyutlarında küçülme olan hamsilere Karadeniz'de av yasağı uzatıldı. Getirilen yasaktan dolayı Ege ve Marmara'da çıkan hamsilerin az olması sebebiyle tezgahlarda fiyatlar artmaya başladı.

Son zamanlarda medyada sıkça dile getirilen hamsi yasağı sadece Karadeniz'de uygulanıyor. Bilinçsiz avlanma sonucunda hamsilerin uygun büyüklüğe gelmeden tutulması tehlike arz ediyor. Uygulanan bu yasak doğrultusunda Marmara ve Ege bölgesinde tutulan hamsiler yeterli bollukta çıkmaması sebebiyle de tezgahlarda fiyat artışlarına gidiliyor. Vatandaşların bu fiyat artışlarından dolayı alternatif olarak sardalya ve ithal Norveç balığına yöneldiğini belirten balıkçı İsmail Bozkurt "Televizyonda çıkan bazı haberlerde hamsinin tutulması yasak deniliyor. Bu doğru bir haber değil. Hamsinin bazı bölgelerde tutulması yasak. İstanbul Boğazı'ndan Gürcistan sınırına kadar yani Karadeniz'de hamsinin tutulması yasak. Bu yasak da boyutlarından dolayı getirildi. Ege bölgesi, Bandırma ve Erdek tarafında hamsinin tutulması serbest. Bu yasak tezgahlarımızı olumsuz etkiliyor. Halkımız da olumsuz etkileniyor. Hamsi fiyatları tutumu az olduğu için ister istemez yükseliyor. Tezgahlarda hamsi fiyatları 30 liradan 50 liraya kadar değişiklik gösterebiliyor. Tabi bu fiyatlar insanları zorluyor. İnsanlar bu zaman alternatif bir balık arıyor. İnsanlarımız bu durumda sardalya veya ithal Norveç balığına yöneliyorlar. Tabi bu durum bizi de zorluyor. Tezgahlarımızda sürüm olmuyor. Hem halk yönünden hem de satışı yönünden sıkıntı" dedi.

Tutulan hamsiler tezgahlara bile gelmiyor

Karadeniz bölgesinde tutulan hamsilerin boyutlarının çok ufak olduğunu ve bu balıkların tutulduğu zaman yeni nesilleri göremeyeceği ifade eden İsmail Bozkurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Karadeniz bölgesinde hamsilerin boyutu çok ufak. Bu balık tutulduğu zaman yeni nesilleri göremeyecek. Çünkü neden? Aşırı derecede hamsi tutuluyor. Bu balıklar da zaten tezgahlara düşmüyor. Bu balıklarda hem boyut yönünden hem de et yönünden hiçbir şey yok. Tutulan balıklar yem fabrikalarına gidiyor. Bu yüzden hamsilerimiz Marmara ve Bandırma'dan geliyor. İster istemez de bu fiyatları olumsuz yönde etkiliyor. Şuan mesela tezgahımızda hamsilerimizi 40 liradan satıyoruz.

Aşırı avlanma hamsi fiyatları etkiliyor
Aşırı avlanma hamsi fiyatları etkiliyor
Aşırı avlanma hamsi fiyatları etkiliyor
Aşırı avlanma hamsi fiyatları etkiliyor

Av Yasağı, Karadeniz, Marmara, Ege, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aşırı avlanma hamsi fiyatları etkiliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442,5 liradan işlem görüyor Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'ya 1 milyonluk hediye aldı Etkisini saat 14.00'e kadar sürdürecek kar yağışı bugün İstanbul'u terk edecek Paralar yarın yatmaya başlıyor! Emekliler maaş ve ek ödemelerini zamlı alacak 7 ay sonra ağaca asılı cesedi bulunan Kazak kızın son paylaşımı: Kuş olmak istiyorum 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?
Şarkıcı Sıla ve Hazer Amani çifti tek celsede boşandı Şarkıcı Sıla ve Hazer Amani çifti tek celsede boşandı         
12:55
Araç sahiplerinin en büyük derdi 'kış lastiği' WeTalk'ta ele alındı Araç sahiplerinin en büyük derdi 'kış lastiği' WeTalk'ta ele alındı         
12:20
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya gençlik fotoğrafını paylaştı, herkes Latif Doğan'a benzetti Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya gençlik fotoğrafını paylaştı, herkes Latif Doğan'a benzetti         
12:19
Bir kız çocuğu ve dört kadına elle cinsel istismarda bulunan apartman görevlisi yakalandı Bir kız çocuğu ve dört kadına elle cinsel istismarda bulunan apartman görevlisi yakalandı         
12:00
Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalanan kaçak avcılara 33 bin TL ceza Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalanan kaçak avcılara 33 bin TL ceza         
11:52
ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için "dağıtımı durdurun" çağrısı         
11:48
Bilim Kurulu üyesi Prof. Yavuz: Aşılamanın başlaması ve vakaların düşmesi nedeniyle okullar Şubat sonrası açılabilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Yavuz: Aşılamanın başlaması ve vakaların düşmesi nedeniyle okullar Şubat sonrası açılabilir         
11:38
Almanya'da Pfizer-Biontech aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti Almanya'da Pfizer-Biontech aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti         
10:57
Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi         
10:25
Mesut Özil'in İstanbul'a ayak basması Rasim Ozan Kütahyalı'yı çıldırttı Mesut Özil'in İstanbul'a ayak basması Rasim Ozan Kütahyalı'yı çıldırttı         
10:13
Cinsel organında çıkan sivilcenin 'gazlı gangrene' dönüşmesi nedeniyle ölümden döndü Cinsel organında çıkan sivilcenin 'gazlı gangrene' dönüşmesi nedeniyle ölümden döndü         
10:01
3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi? 3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi?         
09:58
Tedbirleri hiçe sayarak partiye katılıp ceza yiyen Rüzgar Çetin'den ilginç talep Tedbirleri hiçe sayarak partiye katılıp ceza yiyen Rüzgar Çetin'den ilginç talep         
09:35
Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi         
09:06
Çıldır Gölü'nde buzun erken çözülmesi bölge halkını tedirgin etti: Bu bir kıyamet alameti Çıldır Gölü'nde buzun erken çözülmesi bölge halkını tedirgin etti: Bu bir kıyamet alameti         
09:03
Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti         
08:38
Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 13:28:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aşırı avlanma hamsi fiyatları etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei