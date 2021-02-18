Aşırı buzlanma sonrası hamile ve engelli kamu personeline 2 gün izin - Son Dakika

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Aşırı buzlanma sonrası hamile ve engelli kamu personeline 2 gün izin

BOLU - Bolu'da yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen aşırı buzlanma ve beklenen kar nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamile personele 2 gün izin verildi.

Bolu'da, geçtiğimiz hafta başlayan ve aralıklarla yoğun şekilde devam eden kar yağışı sonrasında kent beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışının sona erdiği Bolu'da şehir genelinde ise buzlanma oluştu. Cadde ve sokaklarda oluşan buzlanma ve yarın beklenen kar yağışı sebebiyle de kentte kamuda çalışan hamile ve engelli personele 2 gün idari izin verildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Meteorolojik tahminlere göre 18 Şubat'ta aşırı buzlanma ve etkili kar yağışı, 19 Şubat'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma sebepleriyle il genelinde kamuda çalışan engelli ve hamile personelin 18-19 Şubat tarihlerinde 2 gün süre ile idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" dedi.