Aşırı çay ve kahve tüketimi bağışıklık sistemine zarar veriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aşırı çay ve kahve tüketimi bağışıklık sistemine zarar veriyor - Son Dakika

Aşırı çay ve kahve tüketimi bağışıklık sistemine zarar veriyor

6 saat önce

Koronavirüs salgını nedeniyle evde çok fazla vakit geçirmenin çay ve kahve tüketimini artırdığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Gökçe Bönce, 'Aşırı çay ve kahve tüketimi yemeklerdeki vitamin ve mineralleri olumsuz etkiliyor bu da bağışıklık sistemine zarar veriyor' dedi.

Aşırı çay ve kahve tüketimi bağışıklık sistemine zarar veriyor, System.String[]
Koronavirüs salgını nedeniyle evde çok fazla vakit geçirmenin çay ve kahve tüketimini artırdığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Gökçe Bönce, 'Aşırı çay ve kahve tüketimi yemeklerdeki vitamin ve mineralleri olumsuz etkiliyor bu da bağışıklık sistemine zarar veriyor' dedi.

Evde çok vakit geçirildiği için çay ve kahve tüketiminin arttığına dikkat çeken Emsey Hospital'dan Beslenme ve Diyet Uzmanı Gökçe Bönce, çay ve kahvenin yol açtığı sağlık sorunlarına değindi. Bönce, 'Çay ve kahve tüketimini azaltmanın yolu su kullanımını artırmaktan geçer. Çay ve kahvenin ana maddesi kafeindir gün içinde çok fazla kafein tüketmek birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. O yüzden kontrollü içmelerini öneriyorum' diye konuştu.

Kafeinin fazla alındığında mineral yoğunluğunda azalmaya neden olduğunu aktaran Bönce, besinlerdeki vitamin ve minerallerin emilimini de olumsuz etkilediğini ifade etti. Bönce, yetersiz vitamin ve mineral alımından dolayı bağışıklık sisteminin de olumsuz etkilendiğini söyledi.

'ÇAYI AÇIK VE LİMONLA İÇİN?

Besinlerin besleyici ve faydalı özelliklerinden faydalanmak için yemeklerden 1-2 saat sonra çay ya da kahve içmek gerektiğini belirten Bönce, 'Özellikle sabah kahvaltılarında besinlerdeki demir emilimini etkilediği için çay içilmesini önermiyorum. Kahvaltının sonunda, açık ve limonlu çay içilebilir. Bu süreçte bağışıklık sisteminin güçlü olması için demire, vitamin ve minerallere çok ihtiyacımız var, depolarımızın dolu olması gerekiyor' ifadelerini kullandı.

GÜNDE 2 FİNCANDAN FAZLA KAHVE İÇMEYİN

'Günde 1-2 fincandan fazla kahve içmemek lazım' diyen Bönce, 'Kafeinsiz kahve de tüketilebilir fakat kafeini çıkarmak için bazı kimyasal maddeler kullanıldığından bunun da çok fazla içileceği anlamına gelmiyor. Fazla kahve tüketimi vücudun susuz kalmasına neden oluyor. Türk kahvesi, espresso veya filtre kahve hiç fark etmiyor hepsinin ayrı kafein miktarı var, günde 150 miligramın altında kalırsak sorun olmaz' dedi.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Bu dönemde gebelere çay ve kahve tüketmemelerini öneren Gökçe Bönce, 'Çünkü düşüğe neden olabilir. Hamile kalmayı düşünen kişilerde de yumurtaları olumsuz etkileyebilir. Çocuklara çay ve kahve önermiyorum. Aynı zamanda mide rahatsızlığı olan vatandaşlar da kesinlikte tüketmemeli. Ayrıca aşırı çay ve kahve tüketimi migren ataklarını tetikleyebilir. Migren hastalarının da kafeinden uzak durmalarını tavsiye ediyorum' diye konuştu.


- İstanbul
Koronavirüs, Gökçe, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 12:21 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı
İranlı "Zombi gelin" koronavirüse yakalandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek Yorgun gözleriyle tanınan hemşire, yaşadıkları süreci paylaştı: 1 aydır oğlumu görmüyorum Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor "Koronavirüs yaz aylarında bitecek" teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı Profesör Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı 'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde araştırma yapıldı: 10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar ne aldı? Evinde maraton koşan Sinoplu öğretmen, 42 kilometreyi 2.100 tur atarak tamamladı Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti İngiliz gazete Daily Mail, Osmanlı için kullandıkları tabiri kendileri için manşet attı: Avrupa'nın hasta adamı
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi         
18:32
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz         
17:57
Bakan Koca, Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi         
17:45
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?         
17:40
Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi         
17:40
Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı         
17:31
Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı         
17:30
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti         
17:25
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı         
17:18
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı         
17:16
Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu         
17:06
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti         
17:04
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek         
16:56
Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi         
16:54
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu         
16:47
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı         
16:45
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir         
16:45
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi         
16:38
Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi         
16:32
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi         
16:24
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti         
16:23
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek         
16:12
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı         
15:59
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun "Anneme aşığım" dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı         
15:56
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti         
15:53
Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik         
15:50
Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı         
15:44
Koronavirüsü yenen doktor Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti         
15:41
İsveç Prensesi, koronavirüsle mücadele için üç günlük eğitimin ardından hastanede çalışmaya başladı İsveç Prensesi, koronavirüsle mücadele için üç günlük eğitimin ardından hastanede çalışmaya başladı         
15:40
Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak         
15:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 18:52:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aşırı çay ve kahve tüketimi bağışıklık sistemine zarar veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]