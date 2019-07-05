'Aşırı' cep telefonu kullanan öğrencilerin daha fazla seks partneri oluyor

ABD'de yapılan bir araştırma, cep telefonlarını aşırı kullanan üniversite öğrencilerinin daha fazla seks partneri olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre bu öğrencilerin notları da daha düşük ve daha fazla alkol sorunu yaşıyorlar.

Öte yandan aynı kişiler depresyon ve anksiyeteye de daha açık.

Araştırmaya 3 bin 400'den fazla kişi, yanıtladıkları anket üzerinden katıldı. Araştırmayı değerlendiren British Psychological Society (Britanya Psikoloji Topluluğu) üyesi Dr. Abiel San bu sonucun endişe verici olduğunu söyledi.

Journal of Behavioral Addictions'ta (Davranışsal Bağımlılıklar Dergisi) yayımlanan araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin akıl sağlığı ve genel anlamda sağlıklarını değerlendirmek ve cep telefonlarının üzerlerindeki etkisini anlamaktı.

Chicago, Cambridge ve Minnesota üniversitelerinden araştırmacılar, bunun için Sağlık ve Bağımlılık Yapıcı Davranışlar Anketi adı verdikleri anketi hazırladı.

Ankette cep telefonu kullanımlarının aşırı olup olmadığını anlamak için öğrencilere yöneltilen soruların bir kısmı şöyleydi:

Her beş öğrenciden biri, aşırı cep telefonu kullanımı seviyesinde olduklarını ortaya koyacak kadar soruya "evet" yanıtı verdi. Bunların yüzde 60'ı kadındı.

'Normal ilişkileri göz ardı etmek'

Araştırmacılar son bir yıl içinde iki veya daha fazla seks partnerine sahip olan öğrencilerin sayısının cep telefonunu aşırı kullanmayanlarda yüzde 27,2, aşırı kullananlarda yüzde 37,4 olduğunu tespit etti.

Son bir yılda altı veya daha fazla seks partneri olanların oranı, aşırı cep telefonu kullananlarda normalin iki katı oldu.

Araştırmanın yazarlarından Cambridge Üniversitesi'nden Psikiyatrist Dr. Sam Chamberlain, bunun nedenini tam olarak tespit etmenin zor olduğunu söyledi:

"İnsanların cep telefonlarında çöpçatanlık uygulamaları kullanması bunun nedenlerinden biri olabilir ama insanlar fazla cep telefonu kullanımı nedeniyle normal ilişkileri göz ardı ediyor da olabilir.

"En güçlü bulgu, fazla telefon kullananlarda dürtüselliğin de yüksek olmasıydı. Bu insanların bu yüzden daha fazla seks partneri olabilir.

"Fakat bu sağlıklı bir şey olsaydı onların aynı zamanda daha fazla özgüvenli olduğunu ve daha az akıl sağlığı sorunu yaşadığını görürdük. Durum tam tersi."

Araştırmacılar aşırı telefon kullanan grupta aşırı alkol kullanımının da yüksek olduğunu tespit etti. Fakat telefon kullanımının alkol dışında başka bir madde veya uyuşturucu kullanımını artırdığına dair bir ize rastlanmadı.

Dr. Chamberlain "Aşırı telefon kullanımını bir bağımlılık olarak düşünmek kolay olsa da, konu bu kadar basit olsaydı, alkol dışında diğer maddelerin kullanımında da artış görmemiz gerekirdi. Özellikle de bu kadar büyük bir örneklemde" dedi.

Bazı uzmanlar Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir davranış bozukluğu olarak tanımlanan aşırı oyun oynama tanımının genişletilerek, ekran karşısında geçirilen tüm zamanın bu değerlendirmeye dahil edilmesini öneriyor.

Önceki araştırmalar da aşırı telefon kullanımının düşük akademik başarıya işaret ettiğini göstermişti.

Son araştırmanın Chicago Üniversitesi'ndeki ekibinden Prof. Jon Grant, "Her ne kadar araştırmamızda telefon kullanımı ile notlar arasında çok küçük bir bağ bulsak da, bu küçük fark insanların akademik başarılarını ve dolayısıyla kariyerlerini etkileyebilir" dedi.

Cr. Chamberlain ise araştırmaların telefon kullanımının bu sorunlarla bağını gösterdiğini, fakat hiçbir araştırmanın aşırı cep telefonu kullanımının akıl sağlığı sorunlarına yol açtığını kesinlikle kanıtlamadığını söyledi.

Chamberlain, bu alanda daha fazla araştırma yapılmasını sağlayacak fonlara ihtiyaç olduğunu belirtti ve "Gençleri uzun yıllar takip edebileceğimiz araştırmalar yapılması gerekiyor" dedi.

British Psychological Society (Britanya Psikoloji Topluluğu) üyesi Dr. Abiel San ise "Bunun endişe verici olduğunu düşünüyorum ve daha fazla araştırma yapıldığı için mutluyum" dedi ve ekledi:

"Bütün bu etkiler gerçek ve bu sorunlar psikolojik terapi seanslarında konuşuluyor.

"İnsanlar doğrudan telefon kullanımı şikayetinden bahsetmiyorlar, onun yerine akıl sağlıklarından veya ayrıldıkları kişilerden bahsediyorlar ama akıl sağlığı sıklıkla rol oynuyor."