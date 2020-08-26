'Aşırı dezenfektan, kolonya ve sabun kullanımı kontakt egzamayı artırır' - Son Dakika

'Aşırı dezenfektan, kolonya ve sabun kullanımı kontakt egzamayı artırır'

UZMANLAR, aşırı dezenfektan, kolonya ve sabun kullanımının ciltte, kuruluk, kızarıklık ve çatlamaya neden olduğunu belirterek, tek bir ürün kullanılması önerisinde bulundu.

'Aşırı dezenfektan, kolonya ve sabun kullanımı kontakt egzamayı artırır', System.String[]

UZMANLAR, aşırı dezenfektan, kolonya ve sabun kullanımının ciltte, kuruluk, kızarıklık ve çatlamaya neden olduğunu belirterek, tek bir ürün kullanılması önerisinde bulundu.

Özel bir hastanenin Dermatoloji Uzmanı Dr. Ali Rıza Başaran, koronavirüsten korunmak için kullanılan dezenfektan, kolonya ve sabunun aşırı kullanımı sonrasında, cilt problemlerine yol açacağını belirtti. Aynı anda kullanılan bu ürünler nedeniyle ciltte kuruluk, kızarıklık ve çatlama oluştuğunu söyleyen Uzm. Dr. Başaran, bu durumun ciltte kontakt egzamaya neden olduğunu belirtti. Koronavirüsten korunmak ve temizlik için tek bir ürün kullanılması önerisinde bulunan Uzm. Dr. Başaran, cilt altında bulunan yağ tabakasının zamanla inceleceğini söyledi. Kolonya ve dezenfektan kullandıktan sonra doğrudan güneş ışınlarına maruz kalınmaması uyarısında bulunan Başaran, bu durumun 'kontakt egzama'yı artırdığını söyledi.

YÜZÜNÜZE DEZENFEKTAN VE KOLONYA SÜRMEYİNKoronavirüsten korunmak için sık sık dezenfektan ve kolonya kullanıldığını anlatan Başaran, "Dezenfektanların çoğu alkol içeren maddelerdir. Bu dönemde dermatolojik hastaların çoğu sürekli dezenfektanla birlikte sabun ve kolonya da kullanıyor. Bu da kontakt egzama dediğimiz bir şeyin temas etmesinden dolayı oluşan egzama hastalıklarına neden oluyor. Eskiden sadece ellerimizde görürdük, şimdi ise kullandığımız dezenfektan ve kolonyaya bağlı yüzümüzde de görülüyor. Hatta bazı hastalar yüzüne kolonya ve dezenfektan sürüyor. Bu nedenle kontakt egzama dediğimiz hastalıklar yaygınlaştı" dedi.TEK ÜRÜN KULLANIN'Dezenfektan, kolonya ve sabun kullanımında fazlaya kaçmayın' uyarısında bulunan Uzm. Dr. Başaran, "Dışarıya çıkıp geldiniz ve ellerinizi yıkadınız. Sadece bir ürün kullanın. ya dezenfektan ya kolonya ya da sabun kullanın. 3'ünü bir arada kullanmanın hiçbir faydası yoktur. Herhangi bir virüsün veya bakterinin ölmesinde tek bir ürün zaten etkili olacaktır" diye konuştu.GÜNEŞE MARUZ KALMAK KONTAKT EGZEMAYI ARTTIRIYORBaşaran, "Antalya gibi güneşi bol olan şehirlerde dezenfektan ve kolonya sürdükten sonra dışarı çıkıp, güneşe maruz kalmak, ekstra Kontakt egzamaya neden oluyor. Bu açıdan her şeyde olduğu gibi burada da aşırıya kaçmamak önemlidir" dedi.KONTAKT EGZAMA NEDİR?Kontakt egzama hakkında detaylı bilgi veren Uzm. Dr. Ali Rıza Başaran, şunları söyledi:

"Kontakt egzamayı her yerde görürüz. Örneğin suyun içerisinde yosunlarla ya da deniz analarıyla temas ettiğinizde de yine kontakt egzama olur. Kontakt temas demek, o maddenin temasına bağlı oluşan kuruluklar, kızarıklıklar ve kaşıntılardır. Evin içerisinde sabunla aşırı derecede ellerimizi yıkarız. Yavaş yavaş ellerimiz kurur, kızarmaya başlar, işte bu da bir tür kontakt egzamadır. Kimyasal maddenin ciltle temas etmesidir. Sonuçta dezenfektan da bu ürünlerin içine giriyor. Kızarıklıklar, kaşıntılar daha sonra çatlamalar, yarıklar oluşmaya başlayacaktır. Elimizi dezenfektanla yıkadık, 3-4 saat sonra tekrar yıkama ihtiyacımız oldu, burada kolonyayı kullanalım, tekrar ihtiyacımız oldu, sabunla yıkayalım. Ama aynı seansta hepsinin aynı anda kullanılması uygun değildir."


Ali Rıza Başaran, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 16:22

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Aşırı dezenfektan, kolonya ve sabun kullanımı kontakt egzamayı artırır' - Son Dakika
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