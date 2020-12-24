Aşırı dezenfektan kullanımı ciltte incelmeye neden oluyor - Son Dakika

Aşırı dezenfektan kullanımı ciltte incelmeye neden oluyor

24.12.2020 11:55
Aşırı dezenfektan kullanımı ciltte incelmeye neden oluyor, System.String[]

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, aşırı dezenfektan kullanımının ciltte kurumaya, pullanmalara, çatlaklara ve incelmeye neden olacağı uyarısında bulundu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, aşırı dezenfektan kullanımının ciltte kurumaya, pullanmalara, çatlaklara ve incelmeye neden olacağı uyarısında bulundu.

Yorulmaz, AA muhabirine, koruma gücü sınırsız olmayan insan derisinin zararlı etkenlere direnebilecek, vücudu koruyabilecek bir halde tutulmasını sağlamanın, son derece önemli olduğunu söyledi.

Çevreyle en çok temas kurulan ellerin temizliğinin önemli olduğunu belirten Yorulmaz, "Temizliğin birinci şartı su ve sabunla temizlemektir. Bunlara ulaşamayacak durumdaysak dezenfektan kullanabiliriz. Kuşkusuz bu dezenfektan maddeler su ve sabuna göre cilde daha fazla zarar verme potansiyeline sahip. Ellerimizi ve derimizi temizleyelim ama bunda da aşırıya kaçmayalım. Bunu bir takıntı haline getirmemek lazım. Takıntı haline getirildiği zaman başka sorunlarla karşılaşabiliyoruz." dedi.

Yorulmaz, insan cildinin yüzde 10-15 su içerdiğini, bu suyun normalden çok ya da az olmasının deri bütünlüğünün bozulması için ortam oluşturduğunu belirtti.

El temizliğini abartmanın bazı zararları olduğunu ifade eden Yorulmaz, şöyle devam etti:

"Çok sık kolonya veya dezenfektan kullanmak, bu suyun ya da dezenfektanın deriden uzaklaşması sırasında derinin içerdiği suyu da beraberinde götürmesi nedeniyle ciltte kurumaya, pullanmalara, çatlaklara ve incelmeye neden olur. O nedenle dezenfektan kullanımında da el hijyeni sağlamada da ölçülü olmak en sağlıklı yoldur. Derimiz bu yolla incelip, çatlayıp, zedelendiğinde iki önemli sorun ortaya çıkar. Birincisi hijyen için elimizi yıkamak, temizlemek, kolonya sürmek güçleşir. Ağrı nedeniyle hijyenini sağlamada güçlüklerle karşılaşırız. İkincisi bu çatlaklar, incelmiş ve zedelenmiş deri, vücudumuzu korumada yetersiz kalır. Mikroplarla daha kolay enfekte olarak vücudumuza o zararlı etkenlerin daha kolay girmesiyle sonuçlanabilir. Bu nedenle el hijyenini ölçülü biçimde yapmakta yarar vardır."

Yorulmaz, yapılan çalışmaların el hijyenine yeterli özenin gösterilmediğini ortaya koyduğunu, salgın sürecinde el hijyeninin son derece önemli olduğunu aktardı.

"Kirli ortamda çalışmıyorsanız eldiven kullanmayın"

Yorulmaz, doğru eldiven kullanımının da el sağlığı açısından önemli olduğunu belirtti.

Kirli ortamda çalışılmıyorsa, deterjanla temas edilen çamaşır ve bulaşık yıkama işleri yapılmıyorsa eldiven kullanmanın gereksiz olduğunu ifade eden Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Eldivenin terlettiği eldeki ısı, mikropların çoğalması için en uygun ortamı oluşturur. Dolayısıyla böyle bir ortamda suyla daha fazla teması hem cildin bu yolla zedelenmesine hem de var olan mikropların çoğalmasına neden olur. Çok kirli ortamlarda çalışmıyor isek eldiven kullanmak gerekli değildir. Koronavirüste elle bulaşmanın, elimizi ağzımıza, gözümüze, burnumuza götürmediğimiz sürece çok az olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla steril ya da değil, eldiven kullanmak çok kirli ortamlarda çalışmıyor isek gerekli değildir."

Tıp Fakültesi Hastanesi, Trakya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aşırı dezenfektan kullanımı ciltte incelmeye neden oluyor - Son Dakika


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