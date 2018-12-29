Son Dakika Haberleri: Aşırı Don Tehlikeli Sarkıklar Oluşturdu

Aşırı Don Tehlikeli Sarkıklar Oluşturdu

40 dakika önce

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle birlikte çatılarda tehlikeli buz sarkıtları oluştu.

Aşırı Don Tehlikeli Sarkıklar Oluşturdu, System.String[]
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle birlikte çatılarda tehlikeli buz sarkıtları oluştu.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde etkili kar yağışı sonrasında hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi sonucu iş yeri, apartman ve evlerin çatılarında birer metre uzunluğunda oluşan buz sarkıkları, yayalar ve sokak aralarında park edilen araçlar için büyük tehlike oluşturuyor. Özellikle işlek yerlerde bulunan binalardan sarkan ve boyu bir metreyi aşan buzlar, olası bir kazaya davetiye çıkarıyor. Bunun üzerine Sulakyurt Belediyesine ait itfaiye ekipleri itfaiye araçları yardımıyla ilçe merkezindeki çatı oluklarındaki oluşan sarkık buzları temizleyerek tehlikenin önüne geçmiş oldu. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:06 Kaynak: İHA

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