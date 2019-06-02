Son Dakika Haberleri: Aşırı gazlı içecek tüketimi nedeniyle delinen mideye operasyon
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Aşırı gazlı içecek tüketimi nedeniyle delinen mideye operasyon

3 dakika önce

YOZGAT'ta, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen M.A.'nın (16) gazlı içecekleri aşırı tüketmesi nedeniyle midesinin delindiği belirlendi.

Aşırı gazlı içecek tüketimi nedeniyle delinen mideye operasyon, System.String[]
YOZGAT'ta, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen M.A.'nın (16) gazlı içecekleri aşırı tüketmesi nedeniyle midesinin delindiği belirlendi. M.A.'nın midesindeki delik ameliyatla kapatıldı.
Kent merkezinde oturan M.A., şiddetli karın ağrısı nedeniyle ailesi tarafından Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan tetkiklerde M.A.'nın midesinin delindiği tespit edildi. Gazlı içecekleri aşırı tükettiği ve bu nedenle midesinde delik oluştuğu belirlenen M.A., ameliyata alındı. M.A.'nın midesindeki delik, yaklaşık 1,5 saat süren operasyonla kapatıldı.
Opr. Dr. Necip Fazıl Aras, yaklaşık 1,5 saat süren bir operasyonla hastanın midesindeki deliği kapattıklarını söyleyerek, "Laparoskopik, yani kapalı yöntemle gerçekleştirdiğimiz operasyon sonrasında hastamız yoğun bakıma ünitesine ihtiyaç kalmadan tedavi edildi. Mide delinmesi durumu, çocukluk çağında çok nadir görülen bir durumdur ancak gazlı içeceklerin aşırı tüketilmesi buna neden olabilir" dedi.


 


- Yozgat
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:46 Kaynak: DHA
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