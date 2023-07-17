Aşırı hız 17 yaşındaki gencin ölümüne neden oldu

Başakşehir'de bisikletli gence araba çarptı: 1 ölü

İSTANBUL - Başakşehir'de kiralık otomobil ile seyir halinde olan 19 yaşındaki sürücü bisikletle seyir halinde olan 17 yaşındaki Atakan Çağlar'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan savrulan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün 50 km/h hız sınırı olan yolda 106 km/h hızla ilerlediği öğrenildi.

Kaza, 26.06.2023 tarihinde Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Lozan Caddesi'nde gerçekleşti. İddialara göre, arkadaşları ile bisiklet turu yaptıktan sonra eve doğru yola çıkan 17 yaşındaki Atakan Çağlar'a Lozan Caddesi üzerinde Ilgın Enes Teke yönetimindeki 34 EDG 695 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen Atakan Çağlar hastaneye kaldırıldı. 12 gün boyunca yoğun bakımda kalan çağlar yaşamını yitirdi. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlatırken, Çağlar'ın hastane sürecindeki tedavisi devam ederken sürücü serbest bırakıldı. Kiralık otomobilin firmasından gelen raporla birlikte 50 km/h hızla gidilmesi gereken yolda 106 km/h saat hızla giden sürücünün herhangi bir fren manevrası yapmadan 17 yaşındaki gence çarptığı ortaya çıktı. 17 yaşındaki bisiklet sürücüsünün yaşamını yitirmesinin ardından tekrar gözaltına alınmak istenilen araç sürücüsü her yerde aranmaya devam ederken acılı aile adalet istiyor.

Kaza anından dakikalar önce kaydedilmiş görüntüler ortaya çıktı

Kazanın ardından çalışma yapan polis ekipleri 17 yaşındaki gencin kazadan dakikalar önce geçtiği güzergahlardaki güvenlik kameralarını inceledi. Genelde kaldırımdan seyir halinde olan gencin zaman zaman hatalı parklar nedeniyle yola indiği görüldü. Aynı zamanda 19 yaşındaki otomobil sürücüsünün online araç kiralama platformundan kendisini tanımlamak için yüklediği videolar da ortaya çıktı.

"50 hızla gidilmesi gerekirken çok fazla bir sürat var"

Kazayla alakalı konuşan Atakan Çağlar'ın yakını Ömer Sağlam, "Bayramdan önce Kayaşehir yolunda arkadan çok hızlı gelen bir aracın çarpması sonucunda 12 gün yoğun bakımda kalarak vefat etti. Bu süreç içerisinde çarpan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Vefat ettikten sonra tutuklanmak istendiğinde ise sürücüye ulaşılamadı. Ölümlü bir kaza var ortada 50 hızla gidilmesi gerekirken çok fazla bir sürat var. çarpan şahıs aracı bir uygulamadan kiraladığı için biz daha sonra raporları aldık 106 km/h ile çarpmış ve hiç frene basmamış tam 95 metre ileride durabilmiş." İfadelerini kullandı.