Aşırı Hız Az Daha Öldürüyordu
54 dakika önce
KENTİN alış veriş mağazaları ile kafelerin bulunduğu ve hız sınırının saatte 30 kilometre ile sınırlandırıldığı Friedrichstrasse üzerinde aşırı hız yapan sürücü, otomobilinin kontrolünü kaybetti.
KENTİN alış veriş mağazaları ile kafelerin bulunduğu ve hız sınırının saatte 30 kilometre ile sınırlandırıldığı Friedrichstrasse üzerinde aşırı hız yapan sürücü, otomobilinin kontrolünü kaybetti. Önce karşıdan gelen bir araca çarptı, ardından da takla attı. Kazada üç kişi yaralandı. İtfaiye
ekipleri yaralıların hastanede tedavi altına alındığını açıkladı. Yaralılar arasında hayati tehlikesi bulan ise yok. Kaza sonrası ters dönen otomobilde büyük hasar oluştu. İtfaiye ekipleri ters dönen otomobili tekrar tekerleklerinin üzerinde duracak pozisyona getirdi. Salı sabahı saat 07.00 sıralarında meydana gelen kaza nedeniyle caddenin bir bölümü trafiğe kapatıldı. Kaza yerinden otomobiller çekiciyle alındıktan sonra cadde tekrar trafiğe açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:55
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