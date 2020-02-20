Aşırı hız kaza getirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aşırı hız kaza getirdi - Son Dakika

Aşırı hız kaza getirdi

6 saat önce

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Erdek- Bandırma karayolunun Düzler mevkinde meydana gelen kazasında aşırı hız yapan aracın sürücüsü yaralandı. Volkan K. yönetimindeki 06 YA 5405 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak, yol kenarında bulunan zeytin ağacına çarparak durabildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç sürücüsü Volkan K. sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekibine teslim edildi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Erdek, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:55 Kaynak: İHA
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