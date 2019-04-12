Aşırı Hız Nedeni ile Virajı Alamayan Otomobil Yoldan Çıkıp Taklalar Atarak Durabildi
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Aşırı hız nedeni ile virajı alamayan otomobil yoldan çıkıp taklalar atarak durabildi -Diyarbakır ve Şırnak'taki kazalar mobeseye yansıdıDİYARBAKIR - Diyarbakır ve Şırnak'ta meydana gelen trafik kazaları mobeselere yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 12:47 Kaynak: İHA
Aşırı hız nedeni ile virajı alamayan otomobil yoldan çıkıp taklalar atarak durabildi
- Diyarbakır
ve Şırnak
'taki kazalar mobeseye yansıdı
DİYARBAKIR - Diyarbakır ve Şırnak'ta meydana gelen trafik kazaları mobeselere yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü
Trafik Hizmetleri Başakanlığı, mobese kameralarına yansıyan trafik kazalarını paylaştı. Diyarbakır'da yaşanan kazada bir aracın tali yoldan Yenişehir
ilçesinde bulunan Ofis alt geçidine girdiği ardından da arkadan gelen halk otobüsünün araca çarptığı görüldü.
İkinci kaza ise Şırnak'ta yaşandı. Aşırı hız nedeni ile virajı alamayan otomobil, yoldan çıkıp taklalar atarak durabildi. Kaza sonrası arkadan gelen araçların durarak, kazazedeye yardım ettiği görüldü.
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