Son Dakika Haberleri: Aşırı Hız Nedeni ile Virajı Alamayan Otomobil Yoldan Çıkıp Taklalar Atarak Durabildi

Aşırı Hız Nedeni ile Virajı Alamayan Otomobil Yoldan Çıkıp Taklalar Atarak Durabildi

20 dakika önce

Aşırı hız nedeni ile virajı alamayan otomobil yoldan çıkıp taklalar atarak durabildi -Diyarbakır ve Şırnak'taki kazalar mobeseye yansıdıDİYARBAKIR - Diyarbakır ve Şırnak'ta meydana gelen trafik kazaları mobeselere yansıdı.

Aşırı hız nedeni ile virajı alamayan otomobil yoldan çıkıp taklalar atarak durabildi
- Diyarbakır ve Şırnak'taki kazalar mobeseye yansıdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır ve Şırnak'ta meydana gelen trafik kazaları mobeselere yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başakanlığı, mobese kameralarına yansıyan trafik kazalarını paylaştı. Diyarbakır'da yaşanan kazada bir aracın tali yoldan Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis alt geçidine girdiği ardından da arkadan gelen halk otobüsünün araca çarptığı görüldü.
İkinci kaza ise Şırnak'ta yaşandı. Aşırı hız nedeni ile virajı alamayan otomobil, yoldan çıkıp taklalar atarak durabildi. Kaza sonrası arkadan gelen araçların durarak, kazazedeye yardım ettiği görüldü.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 12:47 Kaynak: İHA
Diyarbakır, Şırnak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Balkondan Düşen Küçük Çocuğu Vatandaşlar Havada Yakaladı Aralarında Husumet Bulunan Komşular Arasında Silahlı Kavga! Ölü ve Yaralılar Var Galata Kulesi'nin Terasından Aşağı Düşen Kadın Hayatını Kaybetti Minibüsün, Servis Aracına Adeta Ok Gibi Saplandığı Kaza Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.4.2019 01:07:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aşırı Hız Nedeni ile Virajı Alamayan Otomobil Yoldan Çıkıp Taklalar Atarak Durabildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]