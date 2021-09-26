Aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç düğün salonu önündeki yaylara çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Mısır'ın kuzeyindeki Sharkia vilayetine bağlı Al-Mazraqa köyünde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç düğünü trajediye çevirdi. Aracın düğün salonu önünde yayaların arasına dalması sonucu 2'si kadın ve 1'i çocuk olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Mısır medyasına yansıyan haberlerde, yaralıların durumunun ağır olduğu ifade edildi.

KORKUNÇ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı olay yerindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, aracın, düğün salonunun önündeki bir sokak lambasının yanında duran bir grup kişiye çarptığı ve söz konusu şahısların aracın altında kaldığı görüldü.

YARALILARDAN BİRİ KOMADA

Olay yerine Mısır güvenlik ekipleri sevk edilirken, 3 yaralı Faqous General Hospital'e kaldırıldı. Yaralılardan birinin komada olduğu öğrenildi.