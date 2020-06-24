Aşırı hız nedeniyle takla atan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Aşırı hız nedeniyle takla atan otomobilin sürücüsü öldü

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, refüje çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü Kudret Dinek (26), yaşamını yitirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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