Son Dakika Haberleri: Aşırı Hız Ölüm Getirdi

Aşırı Hız Ölüm Getirdi

1 saat önce

KAYSERİ'de bariyerlere çarpıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Fatih Ç. (24) hayatını kaybetti.

Aşırı Hız Ölüm Getirdi, System.String[]
KAYSERİ'de bariyerlere çarpıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Fatih Ç. (24) hayatını kaybetti. Fatih Ç.'nin intihar etmek amacıyla aşırı hız yapıp kaza yaptığı öne sürüldü.

Kaza dün akşam saatlerinde, Kocasinan ilçesi Kuzey Çevreyolu'nda meydana geldi. Fatih Ç., 06 Z 1979 plakalı otomobiliyle aşırı hız yapınca direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil hızla bariyerlere çarptı. Hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan Fatih Ç., olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ambulansla Şehir Hastanesi'ne götürülmek istenen Fatih Ç., yolda hayatını kaybetti. 

Kazanın ardından Fatih Ç.'nin, yakınlarına intihar edeceğini söyleyerek evden çıktığını belirleyen polis, gencin bu nedenle aşırı hız yapmış olma ihtimali üzerinde de duruyor.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:30 Kaynak: DHA

Kayseri, Fatih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lüks Aracında İntihar Eden Gencin Kimliği Dikkat Çekti Abla ve Kardeşin Otomobilin Çarpmasıyla Metrelerce Havaya Savrulduğu Kaza Kamerada

Kilis'te Bin 300 Kişilik 6 Ay Süreli Geçici İş İlanına 6 Bin 300 Kişi Başvurunca Sonuçlar Kurayla Belirlendi Bakan Varank, "Tarihi An" Notuyla Paylaştı, 1 Tonluk Bomba Ses Hızını Aştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 11:06:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aşırı Hız Ölüm Getirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]