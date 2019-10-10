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Son Dakika Güncel Aşırı hız ölüm getirdi

Aşırı hız ölüm getirdi

1 saat önce

Bursa'da aşırı hızlı olduğu iddia edilen araç, hızını alamayarak yol ayrımındaki bariyere girdi.

Bursa'da aşırı hızlı olduğu iddia edilen araç, hızını alamayarak yol ayrımındaki bariyere girdi. Kazada ön camdan giren bariyer sürücünün kafasına isabet etti. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre aşırı hızlı olduğu için direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol ayrımında bulunan bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camından içeriye giren bariyer kimliği belirlenemeyen sürücünün kafasına isabet etti. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri olay yerini inceleme altına aldı. Öte yandan, olası bir kazanın yaşanmaması için trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Araç sürücüsünün üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı için ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Serkan Akkuş/İHA)

Aşırı hız ölüm getirdi

Bursa, Polis, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:00 Kaynak: İHA
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