Aşırı hız ölüm getirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aşırı hız ölüm getirdi - Son Dakika

Aşırı hız ölüm getirdi

6 saat önce

İzmir Tire'de aşırı hız yüzünden meydana gelen trafik kazasında iki arkadaş aynı otomobilin içinde can verdi.

Aşırı hız ölüm getirdi, System.String[]

İzmir Tire'de aşırı hız yüzünden meydana gelen trafik kazasında iki arkadaş aynı otomobilin içinde can verdi.


Feci kaza, sabaha karşı saat 02.00 civarında İzmir Tire'de Fatih Sultan Mehmet Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, cumartesi akşam birlikte sohbet edip eğlenen iki arkadaş, İbrahim Doğan'a ait 09 DN 388 plakalı otomobil ile gezmeye çıktı. Doğan'ın kullandığı otomobil aşırı hız yüzünden Tire - Bayındır yolu kavşağına geldiğinde duramadı. Yolun karşısına geçen otomobil yol kenarındaki tümseğe hızla çarptı. Otomobilin sürücüsü İbrahim Doğan ile evli ve bir çocuk babası pastane işletmecisi Yasin Aktürk olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı haber alan gençlerin yakınları sinir krizleri geçirdi. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İzmir, Tire, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sancaktepe'de film sahnelerini aratmayan silahlı saldırı
Eşinin ölüm haberini vermek için arayan komşusuna ilginç cevap: Piyangodan mı çıktın? Halk otobüsünde iki yaşlı yolcunun kavgası kameraya yansıdı Bankadan aradıklarını söyleyip, talihsiz adamın kredi kartından 16 bin liralık fatura ödediler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 18:42:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aşırı hız ölüm getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]