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Son Dakika 3. Sayfa Aşırı hız ölüm getirdi, kafasına bariyer saplandı

Aşırı hız ölüm getirdi, kafasına bariyer saplandı

37 dakika önce

Bursa'da aşırı hızlı olduğu iddia edilen araç, hızını alamayarak yol ayrımındaki bariyere saplandı.

Aşırı hız ölüm getirdi, kafasına bariyer saplandı, System.String[]

Bursa'da aşırı hızlı olduğu iddia edilen araç, hızını alamayarak yol ayrımındaki bariyere saplandı. Kazada ön camdan giren bariyer sürücünün kafasına isabet etti. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre aşırı hızlı olduğu için direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol ayrımında bulunan bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camından içeriye giren bariyer kimliği belirlenemeyen sürücünün kafasına isabet etti. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri olay yerini inceleme altına aldı. Öte yandan, olası bir kazanın yaşanmaması için trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Araç sürücüsünün üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı için ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Bursa, Polis, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:04 Kaynak: İHA
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