Son Dakika Haberleri: Aşırı hız ölüm getirdi... Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Aşırı hız ölüm getirdi... Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü

Aşırı hız ölüm getirdi... Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü

42 dakika önce

Aşırı hız ölüm getirdi.

Aşırı hız ölüm getirdi... Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü

BURSA - Bursa'da aşırı hızlı olduğu iddia edilen araç hızını alamayarak yol ayrımındaki bariyere saplandı. Kazada ön camdan giren bariyer sürücünün kafasına isabet etti. Otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaza Bursa'nın Nilüfer İlçesi Balat mahallesi mevkinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre aşırı hızlı olduğu için direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol ayrımında bulunan bariyere çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin ön camından içeriye giren bariyer kimliği belirlenemeyen sürücünün kafasına isabet etti. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri olay yerini inceleme altına aldı. Öte yandan olası bir kazanın yaşanmaması için trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Araç sürücüsünün üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı için ceset kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Aşırı hız ölüm getirdi... Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:59 Kaynak: İHA
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