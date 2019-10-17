Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralı

Motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya uçtu

İSTANBUL - Esenyurt'ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün 11.30 sıralarında Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TA 1164 plakalı araç sürücüsü Onur Yavuz, yolda seyir halinde ilerlerken bir anda yavaşlayarak sağa dönüş yapmak istedi. Bu sırada arkasından hızlı bir şekilde motoru ile seyir eden Koray Kurtdere fren yapmasına rağmen duramadı ve önünde bulunan minibüse ortadan çarptı. Kaza etkisiyle motor sürücüsü savrularak yolun dışına uçtu. Kaza sonrası şoka giren minibüs sürücüsü Yavuz, hemen Koray Kurtdere'nin yanına koştu. Motor sürücüsünün ağır yaralandığını gören Yavuz, olayı hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Koray Kurtdere hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Kurtdere'nin durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası minibüs ve motorda ağır hasar meydana geldi.



Kaza anı güvenlik kamerasında

Bir iş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, yolda seyir halinde ilerleyen minibüsün ani bir kararla yavaşlayarak sağ dönüş yaptığı ve aşırı hızla arkadan gelen motosiklet sürücüsünün minibüse çarptığı görülüyor. Kazayı gören vatandaşlar ise hemen yaralı sürücünün yardımına koşuyor.