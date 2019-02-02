Aşırı hız zincirleme kaza getirdi: 2 yaralı

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Yerli Üretim Balonlar Sayesinde Yılda Yaklaşık 5 Milyon Euro Ülkede Kalacak

Erdoğan, Katar Emiri'ni Arayarak Asya Kupası İçin Tebrik Etti

Yolcu Otobüsü ile Ticari Araç Çarpıştı! Ölüler ve Yaralılar Var