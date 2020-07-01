Aşırı hızlı kamyonet önce hafif ticari araca sonra trafik şıklarına çarptı... Kaza anı kamerada - Son Dakika

Aşırı hızlı kamyonet önce hafif ticari araca sonra trafik şıklarına çarptı... Kaza anı kamerada

Aşırı hızlı kamyonet önce hafif ticari araca sonra trafik şıklarına çarptı.

Aşırı hızlı kamyonet önce hafif ticari araca sonra trafik şıklarına çarptı... Kaza anı kamerada

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ÇANKIRI - Çankırı'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışma anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı KGYS kameralarına yansıyan kazada, Çankırı kent merkezindeki Hacı Ali Kavşağından karşı yola geçmek isteyen hafif ticari araca, ana yoldan hızla gelen pikap çarptı. Kontrolden çıkan pikap savrularak trafik ışığı direğine çarparak durabildi. Kaza anı KGYS kameralarınca kaydedildi.

Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 09:07 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aşırı hızlı kamyonet önce hafif ticari araca sonra trafik şıklarına çarptı... Kaza anı kamerada - Son Dakika
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