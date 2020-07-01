Aşırı hızlı kamyonet önce hafif ticari araca sonra trafik şıklarına çarptı... Kaza anı kamerada - Son Dakika

ÇANKIRI - Çankırı 'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışma anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedildi.

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