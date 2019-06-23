Son Dakika Haberleri: Aşırı ısınma problemli MacBook Pro Modelleri Geri Çağırılıyor
Son Dakika Teknoloji Haber

Aşırı ısınma problemli MacBook Pro Modelleri Geri Çağırılıyor

37 dakika önce

Apple aşırı ısınma problemli MacBook'larını nihayet hatırladı!

Aşırı ısınma problemli MacBook Pro Modelleri Geri Çağırılıyor, System.String[]
Apple aşırı ısınma problemli MacBook'larını nihayet hatırladı!


Aşırı ısınma problemli MacBook Pro Modellerini nasıl kontrol edebilirim?

Apple, 15 inçlik dizüstü bilgisayarı "15-inç Macbook Pro" modellerinin güvenlik riski içerebilecek – yangın riski oluşturabilecek pil içerdiğini belirtti.

Apple, "sınırlı sayıda" 15 inçlik eski MacBook Pro'ları gönüllü geri çağırma programı başlattığını duyurdu. Sebebi ise dizüstü bilgisayarlar aşırı ısınabilen ve güvenlik riski oluşturabilecek bir pil içeriyor.

Hangi modellerden bahsediliyor. Öncelikli olarak geri çağırma programından Eylül 2015 ile Şubat 2017 orasında üretilen modeller geri çağrılıyor. Macbook profesyonelleri ürün seri numarası ile bunu kontrol edebilirler.

Apple etkilenen kullanıcılarının cihazlarının pillerinin ücretsiz değiştirileceğini de ekliyor.  Aşırı ısınma problemli MacBook Pro kontrol – Web sitesi üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Bu listede çıkan modellerden birine sahipseniz yani yeni bir bataryaya ihtiyacınız olursa; bir Apple mağazasından veya yetkili servis sağlayıcısından yenisiyle alabilirsiniz.

Apple
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:17 Kaynak: Teknotalk.com
Apple, Macbook, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili iş yeri sorumlusu gözaltına alındı Bakan Berat Albayrak, aile fotoğrafı paylaştı Özge Ulusoy'dan dikkat çeken paylaşım 31 Mart'ı bilen şirket, son İstanbul anketinin sonucunu yayınladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 03:54:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aşırı ısınma problemli MacBook Pro Modelleri Geri Çağırılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]