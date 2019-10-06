Son Dakika Haberleri: Aşırı kağıt yüklü otomobil trafiği tehlikeye atarak yoluna devam etti
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Aşırı kağıt yüklü otomobil trafiği tehlikeye atarak yoluna devam etti

1 saat önce

Başkentte otomobilinin üzerine aşırı ağırlık yükleyen bir kişi trafikteki araçları tehlikeye atarak yoluna devam etti.

Başkentte otomobilinin üzerine aşırı ağırlık yükleyen bir kişi trafikteki araçları tehlikeye atarak yoluna devam etti.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir yolunun Konya yolu bağlantısında seyreden otomobilin üzerine ve bagajına görüş açısını kapatacak şekilde aşırı ağırlık yükleyen bir kişi trafikteki araçları tehlikeye atarak yoluna devam etti. Ayrıca, görüntülerde otomobilin üzerinde ve bagajında bulunan ağırlıkların kağıt olduğu dikkat çekti.

(İHA))

Aşırı kağıt yüklü otomobil trafiği tehlikeye atarak yoluna devam etti

Eskişehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:05 Kaynak: İHA
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