Son Dakika Haberleri: Aşırı Kar ve Buzlanma Nedeniyle İki Tırın Makas Attığı Yol Trafiğe Kapandı

Aşırı Kar ve Buzlanma Nedeniyle İki Tırın Makas Attığı Yol Trafiğe Kapandı

1 saat önce

Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısı şiddetini arttıran kar yağışı sonrası Bolvadin-Emirdağ yolunun 20. kilometresi Kapaklı mevkiinde iki tırın makas atması sonucu yol tamamen trafiğe kapandı.

Aşırı Kar ve Buzlanma Nedeniyle İki Tırın Makas Attığı Yol Trafiğe Kapandı, System.String[]
Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısı şiddetini arttıran kar yağışı sonrası Bolvadin- Emirdağ yolunun 20. kilometresi Kapaklı mevkiinde iki tırın makas atması sonucu yol tamamen trafiğe kapandı.

Yoğun kar yağışı ve tipinin devam ettiği bölgede 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştuğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre; Bolvadin-Emirdağ yolunun 20. kilometresi Kapaklı mevkiinde aşırı kar ve buzlanma nedeniyle iki tırın makas atması sonucu yolun tamamen trafiğe kapandığı bildirilirken Jandarma Trafik ekiplerinin yolda sıkı güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:54 Kaynak: İHA

Afyonkarahisar, Emirdağ, Bolvadin, 3. Sayfa
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