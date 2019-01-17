Aşırı Kar Yağışı Aslanapa'da Sebze ve Meyve Fiyatlarına Yansıdı

Kütahya
'nın Aslanapa
İlçesinde kar yağışı dolayısıyla ilçeye sebze ve meyve girişinin az olmasından dolayı fiyatlarda artış olduğu gözlendi.
Aslanapa ilçesinde kurulan pazarda kış aylarının çetin geçmesi nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarında artış olduğu görüldü.Pazarda fiyatı 12 lira olan biber, 25 lira olan kestane ve 6 lira olan elma dikkat çekti.
Marul, yeşillik, lahana ve patlıcandaki ani fiyat artışları bir haftadır yaşanan kış şartlarından dolayı Antalya
ve diğer illerden sebze meyve gelmemesine bağlandı.
Pazar müşterilerinden Ömer Paşa, yaptığı açıklamada, "Kar
aniden bastırdı ardından tam havalar düzeldi derken tekrar kış geri geldi. Bu durum fiyatlara yansıdı. Tereyağı, peynir, yumurta, yoğurt ve yöresel ürünlerimizde fiyat artışı yok. Ancak dışarıdan gelen sebze ve meyvede artış oranı neredeyse yarı yarıya oldu. Havaların düzelmesiyle fiyatların ineceğini umuyoruz" dedi.
Sebze ve meyveyi dışarıdan almaya mahkum olduklarını belirten Pazar esnaflarından Yakup Sarı
, "Biz elimizden geldiğince kar oranını düşük tutuyoruz. Özellikle dışarıdan gelen ürünlerde biber, patlıcan, elma ve mandalina gibi ürünlerde fiyatlar anlık değişiyor. Bir günde yarı yarıya arttığı oluyor. Ancak gözlemlediğimiz kadarıyla vatandaşımız alım gücü olarak iyi durumda. Satışlarımızda çok fazla etkilenme yok" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA