Aşırı Kar Yağışı Sonucu Halı Sahanın Koruma Telleri Çöktü
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Günyüzü ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi tamamen beyaza bürürken, bir halı sahanın yan ve üst koruma telleri çöktü.
Günyüzü
ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi tamamen beyaza bürürken, bir halı sahanın yan ve üst koruma telleri çöktü. Kar
, Eskişehir
'in birçok ilçesi gibi Günyüzü'nde de günlük yaşamda zorluklara yol açtı. Ulaşımda çeşitli aksaklıklar yaşanırken 2017 yılında yapımı tamamlanan Gümüşkonak
mahallesindeki halı sahanın telleri, aşırı kar nedeniyle çöktü. Yan ve üst tarafındaki teller çöken saha tamamen karla kaplandı. Sabah
saatlerine kadar devam eden yağış nedeniyle çöken tellerin tamiratı için karların erimesinin beklendiği belirtildi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:01 Kaynak: İHA
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