Aşırı kilolarından kurtulmak için başladığı karatede zirveye çıktı - Son Dakika

Aşırı kilolarından kurtulmak için başladığı karatede zirveye çıktı

14.10.2020 12:49
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Aşırı kilolarından kurtulmak için spora başlayan AK Partili Bağlar İlçe Belediyesinin milli sporcusu Sena Kızılaslan, kısa sürede gösterdiği çıkış ile hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli başarılara imza attı.

Aşırı kilolarından kurtulmak için spora başlayan AK Partili Bağlar İlçe Belediyesinin milli sporcusu Sena Kızılaslan, kısa sürede gösterdiği çıkış ile hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli başarılara imza attı.

Küçük yaşlarda spor salonunun yolunu tutan 16 yaşındaki Sena Kızılaslan, kendisinin deyimi ile kısa zamanda hayal edemeyeceği noktaya ulaştı. Milli takım antrenörü Mehmet Yazar'ın teşvikleriyle karate salonunun yolunu tutan Sena Kızılaslan, kendisine sahip çıkan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun desteğiyle artık uluslararası alanda Türkiye'ye büyük başarılar yaşatmak istiyor.

Yılın başarılı sporcusu seçildi

6 yıl içinde ulusal ve uluslararası düzeydeki önemli organizasyonlara katılarak şampiyonluklar kazanan ve bu yaşında madalya koleksiyonunu dolduran lise öğrencisi Sena Kızılaslan, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de katılarak rol model oluyor. Başarıları nedeniyle Diyarbakır'da 4 yıl üst üste 'yılın başarılı sporcuları' arasına girmeyi başaran milli sporcu Sena'nın bundan sonraki hedefi dünya ve Avrupa şampiyonalarında büyük başarılara imza atmak. Kendisini yetiştiren milli takım antrenörü Mehmet Yazar ile beraber Bağlar Belediyespor çatısı altında çalışmalarını sürdüren Sena,ilk etapta zorlandığını ancak zamanla azim ve disiplinli bir çalışma ile çalışarak bugünlere geldiğini söyledi.

"Başkanımız bize her alanda destek oluyor"

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun kendisine ve arkadaşlarına hem maddi hem manevi destek sağladığını belirten Sena Kızılaslan, "Aşırı kilolarımdan kurtulmak ve sağlıklı bir vücut yapısına kavuşmak düşüncesiyle spora başladım. Doğrusu bu aşamaya kısa zamanda geleceğimi tahmin etmiyordum. Çalışmayı çok seviyorum. Başarımın en büyük sırrı disiplinden taviz vermemek. Mehmet hocanın bende çok emeği var. Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu bana ve arkadaşlarıma her alanda destek oluyor. Bu destek çalışma azmimizi ve şevkimizi artırıyor. Bu desteğe layık olarak milli takım ve Diyarbakır'ı uluslararası alanda çok daha büyük başarılara taşımak istiyorum. Hayatta hiçbir başarı tesadüf değildir. Allah çalışana ve emek verene başarı nasip eder. Ben de bu yolda çalışmaya devam edeceğim" dedi. - DİYARBAKIR

Aşırı kilolarından kurtulmak için başladığı karatede zirveye çıktı

Hüseyin Beyoğlu, Milli Sporcu, Bağlar, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aşırı kilolarından kurtulmak için başladığı karatede zirveye çıktı - Son Dakika Spor

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