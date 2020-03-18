Aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzamaya yol açıyor - Son Dakika
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Aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzamaya yol açıyor

6 saat önce

Dermatolog Uzm. Dr. Hacer Köksal, korona virüsünden korunmada su ve sabunun yanı sıra önerilen kolonya, dezenfektan kullanımının egzamaya davetiye çıkarttığını söyledi.

Aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzamaya yol açıyor, System.String[]

Dermatolog Uzm. Dr. Hacer Köksal, korona virüsünden korunmada su ve sabunun yanı sıra önerilen kolonya, dezenfektan kullanımının egzamaya davetiye çıkarttığını söyledi.

İzmir Kent Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hacer Köksal, korona virüsünden korunma kapsamında el hijyeni açısından önerilen önlemlerin dermatolojiye etkilerinin her gün biraz daha artarak görüldüğünü söyledi. Küresel salgına yol açan, hızlı bulaşıcılığı, ölümlere yol açması yüzünden dünyanın korkulu rüyası olan korona virüsü enfeksiyonuna karşı el temizliğinin önemini vurgulayan Uzm. Dr. Köksal, bu konuda uyarı ve önerilerde bulundu. Uzm. Dr. Köksal, hijyen sağlamak adına aşırı dezenfektan ve kolonya kullanımının cildin doğal yapısını bozarak egzamaya yol açtığını belirtti.

SU, SABUN VE NEMLENDİRİCİ

Uzm. Dr. Köksal şöyle konuştu:

"Korona virüsünden korunmak isteyen kişilerin sık sık el yıkamaya, dezenfektan ve kolonya kullanımına bağlı olarak hızlıca ellerinde kuruluk ve devamında egzama gelişmektedir. Bazı anne babalar maalesef bu konuda aşırıya kaçıyor. Çocuklarının sadece ellerini değil yüzlerini de sık sık kolonyalı, alkollü mendillerle siliyorlar. Sonunda da yüzlerinde egzama gelişmiş olarak biz dermatologlara başvuruyorlar. Bir diğer yapılan yanlış ise ıslak mendil kullanımı. Her fırsatta elimizi, ağzımızı ıslak mendille siliyoruz. Islak mendiller o an için kiri silmeye yarar ancak virüs ya da bakterilere karşı bir hijyen sağlayıcılığı, etkisi yoktur. Aksine bakteri ürettiği saptanmıştır. Islak mendil kullanımına da dikkat etmeliyiz. Sağlığımızı korumak için ellerimizi en az 20 saniye, su ve normal kokusuz katı beyaz sabunla yıkamalıyız. Bu yıkamayı da öksürdükten, hapşırdıktan sonra, diş, ağız, yüz, göz temizliğinden önce, yemek hazırlamadan ve yemeden önce, tuvalete girmeden önce, tuvaletten çıktıktan sonra, dışarıdan eve girdiğimizde mutlaka yapmalıyız. Tüm bu temizlik önlemlerini alırken; sabun ve suyun temizliğimiz ve bulaştırmayı önlemek için yeterli olduğunu bilelim lütfen, egzama oluşmaması için alkollü ürün ve dezenfektan kullanımını azaltalım. Her el yıkaması sonrası etkili bir nemlendirici, kullanımı bozulmuş deri bariyerimizi onaracaktır. Bariyeri bozulmuş bir deri vücuda yeni enfeksiyon giriş kapısı olarak görülür. Su, sabun ve nemlendirici ellerimizi temiz ve sağlıklı yapar."

(İHA)

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:25 Kaynak: İHA

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