Aşırı orman yangınları yarının normu mu olacak? - Son Dakika
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Aşırı orman yangınları yarının normu mu olacak?

6 saat önce

Günümüzde, tüm dünyada orman yangınlarının daha sık çıktığı ve daha uzun sürdüğü gibi genel bir kanı söz konusu. Durum gerçekten böyleyse, bunun insanlar ve ekosistemler için anlamı nedir?

Aşırı orman yangınları yarının normu mu olacak?, System.String[]

Günümüzde, tüm dünyada orman yangınlarının daha sık çıktığı ve daha uzun sürdüğü gibi genel bir kanı söz konusu. Durum gerçekten böyleyse, bunun insanlar ve ekosistemler için anlamı nedir?


Noel zamanı, Avustralya'nın New South Wales eyaletinde bu yıl her zamankinden daha sıcak geçti. Eylülde başlayan orman yangınlarının sonucu olarak bölge, 2003 öncesinden bu yana görülen en şiddetli yangın sezonunu yaşadı. Daha aralık başlarında meydana gelen ve görülmedik büyüklüğe sahip olan "mega yangın", 2,1 milyon hektar alanının kül olmasına ve altı insanın ölümüne yol açtı. Avustralya'da yangınların en sık görüldüğü zaman, geçmişte genelde ocak ayının ortaları oluyordu.

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Avustralya, Noel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:04 
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