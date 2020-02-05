Aşırı rüzgar konteyneri devirdi, sağanak yağış denizi taşırdı - Son Dakika
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Aşırı rüzgar konteyneri devirdi, sağanak yağış denizi taşırdı

6 saat önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde, lojistik firmasına ait olan ve üst üste istif halinde bulunan konteynerlerden biri aşırı rüzgar nedeniyle otomobilin üzerine devrildi.

Aşırı rüzgar konteyneri devirdi, sağanak yağış denizi taşırdı, System.String[]

İZMİR'in Bornova ilçesinde, lojistik firmasına ait olan ve üst üste istif halinde bulunan konteynerlerden biri aşırı rüzgar nedeniyle otomobilin üzerine devrildi. Ayrıca, sağanak nedeniyle deniz taştı.

Olay, sabah saatlerinde, Pınarbaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren lojistik firmasına ait depoda meydana geldi. Üst üste istifli olan boş konteynerlerden biri aşırı rüzgara dayanamayıp, aşağıda park halinde olan otomobilin üzerine devrildi. Olayı gören firma çalışanları otomobilin yanına koştu. Hasarın oluştuğu olay, paniğe neden oldu. Konteyner ve otomobil, vinçle olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan, kent genelinde sabah saatlerinde başlayan ve öğlen saatlerinde etkili olan sağanak, cadde ve sokaklara su basmasına neden oldu. Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi'nde sağanak nedeniyle deniz taştı. Sürücüler ve halk zor anlar yaşadı.


Bornova, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:43 Kaynak: DHA
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