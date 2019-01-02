Eski Neonazi destekçisi, şimdi ise İslamofobik ve ırkçı "aşırı sağ" tehlikesine karşı insanları bilinçlendirmek ve onlara yardımcı olmak üzere kurulmuş Küçük Adımlar (Small Steps) hareketinin liderliğini yürüten Nigel Bromage, aşırı sağcıların artık sadece çalışan kesimden ibaret olmadığını, bu hareketi destekleyen kesimlerin genişlediğini ifade etti.
İngiliz gazetesi The Independent
'e demeç veren Bromage, İngiltere
'deki aşırı sağcıların faaliyetleri ve onlara destek olan kesimlerdeki değişim hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Bromage, "Aşırı sağ artık sadece çalışan kesimin hareketi değil." ifadesini kullanarak bu grupların artan terör olayları, silahlı saldırılar ve Brexit karşısında halkın endişelerini istismar ettiğini söyledi.
Bir zamanlar sokak hareketi olarak anılan İngiliz Savunma Birliği (EDL) gibi aşırı sağcı ve İslamofobik grupların daha geniş kitleye yayıldığını aktaran Bromage, "Aşırı sağcılar daha çok orta kesim öğrencileri ve profesyonelleri hedef alıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Küçük Adımlar hareketinin yöneticiliğini yapan Bromage, özellikle son 6 ayda kendilerinden yardım talep eden kişilerin özgeçmişlerinde değişmeler gözlemlediklerini belirtti.
"Herhangi birinin oğlu ya da kızı bu harekete katılabilir"
Aşırı sağcıların artık sadece çalışan kesimin hareketi olmadığını vurgulayan Bromage, şöyle devam etti:
"Biz, orta kesime mensup insanlardan gelen yardım taleplerinde artış olduğunu gördük. Onlar genelde iyi eğitimli, kolej veya üniversite mezunu olabilir. Bu insanlar çoğunlukla internet üzerinden aşırı sağcılara dahil oldular. Daha önemlisi, herhangi birinin oğlu ya da kızı bu harekete katılabilir."
Bromage, yakın zamanda EDL'nin yanı sıra Önce Britanya
(First Britain), Kimlikçilik Hareketi (Generation Identity) gibi aşırı sağ gruplarla teması olmuş insanlarla çalıştığını belirterek Kimlikçilik Hareketinin üyelik yaşını 18-30 arasında sınırladığını ve üniversiteli gençler arasında daha etkin olduklarına işaret etti.
Kimlikçilik Hareketinin evsizlere yiyecek yardımı dahi yaptığına dikkati çeken Bromage, "Kimlikçilik Hareketi şiddeti savunmasa da etnik milliyetçiliği yaymaya çalışıyor. Onlar, beyaz olmayanların tehlike arz ettiği gerekçesiyle Avrupa
'dan gönderilmesi fikrini savunuyor." ifadesini kullandı.
Bromage, Avrupa'daki popülist aşırı sağcı grupların birçoğunun, "öfkeli" veya "bir konuda endişeli" insanları yanlarına çekmeye çalıştığını sözlerine ekledi.