Son Dakika Haberleri: 'Aşırı sağ terör tehlikesi henüz geçmedi'
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'Aşırı sağ terör tehlikesi henüz geçmedi'

51 dakika önce

KAMUOYUNUN neonazi terör örgütü NSU'nun seri cinayetlerinin ortaya çıkmasından sonra hızla başka konulara yöneldiğine işaret eden Weil, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği demeçte, şiddet sınırının eskisinden çok fazla aşıldığını kaydetti.

'Aşırı sağ terör tehlikesi henüz geçmedi', System.String[]
KAMUOYUNUN neonazi terör örgütü NSU'nun seri cinayetlerinin ortaya çıkmasından sonra hızla başka konulara yöneldiğine işaret eden Weil, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği demeçte, şiddet sınırının eskisinden çok fazla aşıldığını kaydetti. Weil, çok sayıda yerel politikacının kendilerine karşı ses tonunun sertleştiğini anlattığına dikkati çekti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:27 
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