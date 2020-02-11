Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi, Merkel hakkında suç duyusunda bulunacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi, Merkel hakkında suç duyusunda bulunacak - Son Dakika

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi, Merkel hakkında suç duyusunda bulunacak

6 saat önce

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Thüringen Eyalet Meclis Grubu Başkanı Björn Höcke, Başbakan Angela Merkel hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi, Merkel hakkında suç duyusunda bulunacak, System.String[]

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Thüringen Eyalet Meclis Grubu Başkanı Björn Höcke, Başbakan Angela Merkel hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Höcke, sosyal medya hesabından, "Eyalet başbakanını zorlaması nedeniyle Merkel aleyhine suç duyurusunda bulunuyorum." paylaşımını yaptı.

Bu paylaşımın ardından AfD Genel Merkezi de "zorlama" şikayetiyle suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Alman medyasına değerlendirmede bulunan bazı uzmanlar, bunu tamamen gündem yaratma ve taktik amaçlı bir hareket olarak nitelendirdi.

Thüringen'deki seçim

Thüringen Eyalet Meclisinde AfD ve Hristiyan Demokrat Birlik Partili meclis üyeleri iş birliği yapmış ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) adayı Thomas Kemmerich'i başbakan seçmişlerdi.

Başbakan Angela Merkel de Afrika ziyareti sırasında bu seçimi sert bir dille eleştirmiş ve "Bu affedilemez bir süreç" ifadesini kullanmıştı.

Merkel seçimin yenilenmesi çağrılarına da destek vermiş, ardından Thüringen Başbakanı seçilen FDP'li siyasetçi Kemmerich istifa etmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:42 Kaynak: AA
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