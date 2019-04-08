Son Dakika Haberleri: Aşırı Sağcı Fransız Lider Marine Le Pen Euronews'e Konuştu: Farklılıklar İçinde Birlik İstiyoruz…

Aşırı Sağcı Fransız Lider Marine Le Pen Euronews'e Konuştu: Farklılıklar İçinde Birlik İstiyoruz…

51 dakika önce

Aşırı sağcı Fransız lider Marine Le Pen euronews'e konuştu Farklılıklar içinde birlik istiyoruz.

Aşırı sağcı Fransız lider Marine Le Pen euronews'e konuştu Farklılıklar içinde birlik istiyoruz…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:06 Kaynak: Youtube

Marine Le Pen, Genel
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