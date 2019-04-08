Aşırı Sağcı Fransız Lider Marine Le Pen Euronews'e Konuştu: Farklılıklar İçinde Birlik İstiyoruz…
51 dakika önce
Aşırı sağcı Fransız lider Marine Le Pen euronews'e konuştu Farklılıklar içinde birlik istiyoruz.
Aşırı sağcı Fransız lider Marine Le Pen
euronews'e konuştu Farklılıklar içinde birlik istiyoruz…
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:06 Kaynak: Youtube
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